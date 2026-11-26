IRCTC से जुड़े कथित घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तीनों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने साफ किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट का 13 अक्टूबर का आदेश बरकरार रहेगा.

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हाईकोर्ट ने लालू परिवार के अलावा इस मामले के अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी खारिज कर दीं. इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई आगे जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है.

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क्या है पूरा मामला?

CBI का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं. आरोप है कि ये ठेके सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए और इसके बदले यादव परिवार से जुड़ी कंपनियों को कम कीमत पर जमीन और शेयर ट्रांसफर किए गए.

आरोपियों ने फैसले को दी थी चुनौती

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया था. आरोपियों ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त शुरुआती सबूत नहीं हैं. उन्होंने अभियोजन की मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि आरोप ठोस सबूतों के बजाय अनुमानों पर आधारित हैं और मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है.

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हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें स्वीकार नहीं कीं. रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट ने CBI की सामग्री को आपराधिक साजिश और पद के दुरुपयोग का गंभीर संदेह पैदा करने वाला माना. आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखने का मतलब यह नहीं है कि आरोपियों का अपराध साबित हो गया है. अब मामले में ट्रायल आगे चलेगा.

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