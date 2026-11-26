26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी के दिन मायानगरी मुंबई को एक बार फिर दहलाने की धमकी मिली है. गुरुवार को मिले एक धमकी भरे ईमेल में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा', बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुख्यालय स्थित मेयर के दफ्तर और शहर की कई अहम जगहों को बम से उड़ाने की बात कही गई है.

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हालांकि हाल के हफ्तों में 'जलसा' और BMC मुख्यालय को पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार ईमेल भेजने वाले ने पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट को भी सीधे तौर पर निशाने पर लिया है.

दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट निशाने पर

धमकी भरे ईमेल में साफ तौर पर 27 नवंबर, शुक्रवार को महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के शो पर हमले की चेतावनी दी गई है. यह मेल मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े और BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े को संबोधित करते हुए भेजा गया है, जिसमें मुंबई के मेट्रो रेल नेटवर्क को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है.

ग्रेनेड हमले की चेतावनी

इस ईमेल में खालिस्तान और 1984 के सिख-विरोधी दंगों का हवाला दिया गया है. मेल भेजने वाले ने 'बब्बर खालसा (परमार-कनाडा)' और 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' का नाम लेते हुए चेतावनी दी है कि अगर मुंबई में दिलजीत का कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, तो पूरे शहर में लगातार 30 दिनों तक ग्रेनेड हमले किए जाएंगे.

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बेंगलुरु शो को भी मिली थी धमकी

मुंबई से पहले दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु कॉन्सर्ट को लेकर भी ऐसी ही धमकी सामने आ चुकी है. महज दो दिन पहले एक ईमेल के जरिए 29 नवंबर को बेंगलुरु के मदावारा स्थित NICE ग्राउंड्स में होने वाले दिलजीत के शो के दौरान IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से धमाका करने की धमकी दी गई थी.

12 नवंबर को भी जारी हुआ था हाई अलर्ट

यह पहला मौका नहीं है जब अमिताभ बच्चन के घर और मुंबई की बड़ी जगहों को इस तरह की धमकी मिली हो. इससे पहले इसी महीने 12 नवंबर को भी एक धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था. उस मेल में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, महालक्ष्मी स्टेडियम, मेयर के कार्यालय, अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा में बम धमाके करने की बात कही गई थी.

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