उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने प्रतापगढ़ जिले की तीन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है.

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रघुराज प्रताप सिंह ने जिन तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें प्रतापगढ़ जिले की कुंडा, बाबागंज और विश्वनाथगंज सीटें हैं. इस पहली सूची में दो मौजूदा विधायकों के साथ जिला पंचायत स्तर के चेहरे को मैदान में उतारा गया है.

जनसत्ता दल ने तीन उम्मीदवार घोषित

कुंडा विधानसभा सीट से जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' खुद चुनाव लड़ेंगे. यह उनकी परंपरागत सीट है और वे 1993 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं.

प्रतापगढ़ की बाबागंज विधानसभा (सुरक्षित) सीट से राजा भैया ने अपने मौजूदा विधायक विनोद सरोज को फिर से प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से कुलदीप पटेल को टिकट दिया है, जो प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं.

प्रतापगढ़ की सियासत पर क्या होगा असर?

2027 के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम तय करके जनसत्ता दल ने प्रतापगढ़ की सियासी तपिश बढ़ा दी है. कुंडा और बाबागंज को पार्टी के मजबूत गढ़ के रूप में देखा जाता है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने कुंडा से और विनोद सरोज ने बाबागंज से जीत दर्ज की थी.

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वहीं, विश्वनाथगंज सीट से कुलदीप पटेल को उतारकर जिले की इस महत्वपूर्ण सीट पर भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है. 2022 में विश्वनाथगंज सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के जीत लाल पटेल ने जीती थी, ऐसे में कुलदीप पटेल की उम्मीदवारी से इस सीट पर चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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