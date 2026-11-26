अपना दल (कमेरावादी) की वरिष्ठ नेता और सिराथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर वाराणसी के सारनाथ में रोजगार एवं भागीदारी यात्रा निकाली. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव सिराथू सीट से ही लड़ने की घोषणा की. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने और नए राजनीतिक विकल्प की तलाश के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी व चंद्रशेखर के साथ गठबंधन पर जल्द पर्दा उठने की बात कही.

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गठबंधन और 2027 चुनाव पर बयान

मीडिया से बातचीत में गठबंधन के सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़े ही वक्त में इस पर से पर्दा उठ जाएगा. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह 2027 का चुनाव सिराथू से ही लड़ेंगी.

अर्थव्यवस्था और रोजगार पर उठाए सवाल

पल्लवी पटेल ने केंद्र की पांच ट्रिलियन और प्रदेश सरकार की एक ट्रिलियन इकोनॉमी के दावों को विफल बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और इस अमृत काल में नए रोजगार व उद्योगों का सृजन नहीं हो रहा है.

शिक्षक भर्ती और संविधान के मुद्दे पर हमला

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उन्होंने आरोप लगाया कि उपलब्ध अवसरों में हकमारी हो रही है, जिसका उदाहरण 69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ अन्याय है. उन्होंने कहा कि भागीदारी से बचने के लिए सरकारी यूनिट को घाटे का सौदा बताकर बंद किया जा रहा है. पल्लवी पटेल ने युवाओं से अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने और 2027 में नया विकल्प तलाशने की अपील की.

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