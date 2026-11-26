सुप्रीम कोर्ट ने डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने नागरिकों और खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पैकेट के सामने की तरफ पोषण चेतावनी लेबल (FOPNL) लगाने के निर्देश दिए हैं.

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जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़े इस फैसले को सुनाने के लिए संविधान दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता. अगर इसे सही से लागू किया गया, तो ये देश को स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वो इस नियम को एक ही चरण में लागू करे. पहले FSSAI इसे दो चरणों में लागू करना चाहता था. लेकिन अदालत के निर्देश के बाद अब किसी भी डिब्बाबंद उत्पाद में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट तय सीमा से ज्यादा होने पर चेतावनी छापना अनिवार्य होगा. चाहे इनमें से एक ही तत्व ज्यादा क्यों न हो.

कैसे दिखेगा चेतावनी लेबल?

FSSAI के प्रस्ताव के मुताबिक, पैकेट के सामने ऊपर बाईं ओर सफेद चौकोर बैकग्राउंट में लाल रंग का छह कोनों वाला निशान होगा. इसमें बड़े अक्षरों में "HIGH SUGAR", "HIGH SALT" या "HIGH FAT" लिखा जाएगा. लेबल के अक्षरों का आकार पैकेट के पीछे दी गई पोषण तालिका के अक्षरों से कम से कम एक पॉइंट बड़ा होना चाहिए, ताकि आम लोग और बच्चे भी इसे आसानी से पढ़ सकें.

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चार महीने की समयसीमा

सुप्रीम कोर्ट ने जन परामर्श के लिए चार महीने की समयसीमा को मंजूरी दी है. अदालत ने कहा कि FSSAI नियम फाइनल करने से पहले सभी हितधारकों की राय जानने के लिए मसौदा जारी करे और इस समयसीमा का सख्ती से पालन हो. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर पक्ष की पूरी सहमति का इंतजार करते हुए इस प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं खींचा जा सकता.

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सुनवाई के दौरान बेंच ने 2022 से चल रही इस प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई थी और कंपनियों को एक साल की स्वैच्छिक छूट देने के प्रस्ताव पर भी सवाल खड़े किए थे. अदालत ने कहा कि बिना लेबल वाले पैकेज्ड फूड की रोजाना बिक्री से नागरिकों के खाने और सही जानकारी चुनने के अधिकार पर असर पड़ता है.

कोर्ट ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार और सूचित विकल्प चुनने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी हैं और व्यावसायिक हितों से ऊपर नागरिकों का स्वास्थ्य है.

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