सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि क्या यह वीडियो वायरल होगा? क्या लोग इसे पसंद करेंगे या फिर कुछ ही व्यूज मिलने के बाद वीडियो रुक जाएगा?

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अब AI की मदद से यह समझने का एक नया तरीका सामने आया है. Meta का TRIBE v2 AI मॉडल यह समझने में मदद कर सकता है कि किसी वीडियो को देखने पर इंसानी दिमाग किस तरह रिएक्ट करता है.

क्या है Meta का TRIBE v2 AI?

Meta ने TRIBE v2 नाम का एक AI मॉडल तैयार किया है. यह वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट को समझकर अनुमान लगाता है कि इन्हें देखने या सुनने पर इंसानी दिमाग में किस तरह की गतिविधि हो सकती है. आसान भाषा में समझें तो यह AI यह समझने की कोशिश करता है कि किसी कंटेंट को देखकर हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है.

इस मॉडल को 700 से ज्यादा लोगों के ब्रेन स्कैन यानी fMRI डेटा की मदद से ट्रेन किया गया है. इसके लिए लोगों को अलग-अलग तरह के वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट दिखाए गए. फिर उनके दिमाग में होने वाली गतिविधियों के आधार पर AI को ट्रेन किया गया.

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कैसे काम करता है यह AI?

जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग उसमें मौजूद तस्वीरों, आवाज और शब्दों को अलग-अलग तरीके से समझता है. TRIBE v2 भी इसी तरह वीडियो के अलग-अलग हिस्सों को एनालाइज करता है. इसके बाद यह अनुमान लगाता है कि वीडियो देखने पर दिमाग के किन हिस्सों में किस तरह की गतिविधि हो सकती है.

इसका रिजल्ट ब्रेन एक्टिविटी के विजुअल के तौर पर देखा जा सकता है. इससे रिसर्चर्स को समझने में मदद मिलती है कि किसी कंटेंट पर इंसानी दिमाग किस तरह प्रतिक्रिया देता है.

कैसे चेक करें वीडियो?

इसके लिए सबसे पहले atmeta.com/tribev2 वेबसाइट पर जाएं. यहां Meta का TRIBE v2 डेमो उपलब्ध है. वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक उपलब्ध वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट इनपुट चुनें. इसके बाद AI उस कंटेंट को प्रोसेस करके अनुमानित ब्रेन एक्टिविटी दिखाता है.

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क्या इससे पता चलेगा वीडियो वायरल होगा या नहीं?

अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह AI बता सकता है कि Instagram Reel या YouTube Shorts वायरल होगा या नहीं? इसका जवाब है- सीधे तौर पर नहीं. TRIBE v2 कोई वायरलिटी स्कोर नहीं देता और न ही वीडियो के व्यूज की भविष्यवाणी करता है. हालांकि, यह समझने में मदद कर सकता है कि किसी कंटेंट को देखकर इंसानी दिमाग किस तरह रिएक्शन दे सकता है.

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वीडियो वायरल होने के लिए उसका टॉपिक, कहानी, एडिटिंग, दर्शकों की पसंद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम भी अहम होता है. ऐसे में इसे वीडियो वायरल होने की गारंटी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को समझने वाला AI टूल कहना ज्यादा सही होगा.

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