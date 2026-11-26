चीन, जापान और अमेरिका के अन्य व्यापारिक साझेदारों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया है. साथ ही, उन्होंने इस आरोप का भी कड़ा जवाब दिया है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है. चीन ने टैरिफ को लेकर कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया ये टैक्‍स 'एक गलत आधार' है.

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ट्रंप की ओर से प्रस्‍तावित नया टैरिफ जनवरी से लागू हो सकता है. इनका उद्देश्य कई अर्थव्यवस्थाओं पर फिर से टैरिफ लागू करना है. गौरतलब है कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था.

ये नए आयात शुल्क 'सेक्शन 301' के तहत कई महीनों तक चली जांच के बाद लगाए गए हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि जांच में पाया गया है कि 14 अर्थव्यवस्थाओं की मैन्‍युफैक्‍चरिंग क्षमता और उत्पादन से जुड़ी पॉलिसी अनुचित हैं और अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालती हैं या उसे सीमित करती हैं.

अमेरिकी टैरिफ पर चीन ने क्‍या कहा?

अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक, चीन पर 20 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया है. चीन ने ओवरकैपेसिटी के तर्क को सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत तरीका बताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन इसका विरोध करता है, क्योंकि इसे राजनीतिक चाल चलने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. टैरिफ युद्ध और व्यापार युद्ध से किसी का भला नहीं होता.

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अमेरिका और चीन ने अपने व्यापारिक समझौते को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 10 जनवरी, 2027 को खत्म होने वाला था. दोनों देश लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर-संवेदनशील उत्पादों की सूची पर टैरिफ कम करने के लिए भी सहमत हुए हैं.

जापान ने अमेरिकी टैरिफ पर क्‍या कहा?

जापान पर अमेरिका ने 15 प्रतिशत तक के नए टैरिफ लगाए हैं. जापानी सरकार ने कहा है कि उसने वाशिंगटन के सामने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है. मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने गुरुवार को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जापान में न तो कोई गैर-बाजार नीतियां या प्रथाएं हैं, और न ही यहां जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता (स्ट्रक्चरल एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी) मौजूद है. यह अफसोस की बात है कि अमेरिका ने जापान को निशाना बनाते हुए ये कदम उठाने की घोषणा की है. हमने अमेरिकी पक्ष को अपना रुख बता दिया है.

टैरिफ पर सिंगापुर ने क्‍या कहा्?

सिंगापुर पर अमेरिका ने 20 फीसदी टैरिफ का प्रस्‍ताव रखा है. सिंगापुर ने कहा है कि वह अमेरिकी प्रस्ताव से 'बहुत निराश' है. सिंगापुर के ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिंगापुर की आर्थिक नीतियां न तो हमारे घरेलू बाजार को संरक्षण देती हैं और न ही निर्यात के लिए मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग को सब्सिडी देती हैं. मलेशिया ने कहा कि उसके विनिर्माण क्षेत्रों में ऐसी कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है जो वैश्विक बाजारों को बाधित करे. साथ ही, उसने कहा कि वह अमेरिका के साथ बातचीत और परामर्श जारी रखेगा.

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दुनिया की आधी अर्थव्‍यवस्‍था पर अमेरिकी टैरिफ

AP की रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के निशाने पर आई 14 अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं. कैपिटल इकोनॉमिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री स्टीफन ब्राउन का कहना है कि अमेरिका के ये नए टैरिफ उतने चिंताजनक नहीं हैं, जितने दिख रहे हैं. असल में, ये जुलाई में जबरन श्रम के आरोपों से जुड़े उन टैरिफ की जगह ले रहे हैं, जिनकी घोषणा पहले की गई थी यानी ये पहले से मौजूद टैरिफ में जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी जगह ले रहे हैं.

फिर भी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि इन नए टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं और अगले साल तक मुख्य वस्तुओं की महंगाई दर ऊंची बनी रह सकती है. थाईलैंड में, सरकारी प्रवक्ता ललिदा पर्सविवाताना ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका का नया प्रस्ताव, जिसमें टैरिफ की सीमा 18 प्रतिशत तय की गई है, उम्मीद से कहीं बेहतर है.

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