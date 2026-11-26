उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2027 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे पीडीए का प्रणपत्र नाम दिया है और इसे जन मन का मैनिफेस्टो 2027 कहा है.



इसमें युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, मुफ्त इलाज, महंगाई पर रोक, कानून व्यवस्था में सुधार और कई वर्गों के लिए बड़े वादे किए गए हैं. पार्टी का कहना है कि वह सामाजिक न्याय का राज लाना चाहती है.

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घोषणापत्र में पार्टी ने कहा है कि वह सबको बराबरी का मौका देने वाला समावेशी राष्ट्र बनाना चाहती है. संविधान और आरक्षण की रक्षा, गरीबों का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता हैं.

पार्टी ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां और दो से तीन करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार देने का वादा किया है. पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनेगी और इसके लिए संबंधित अधिकारी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. भर्तियों का सालाना कैलेंडर बनेगा. एक परीक्षा वाली भर्ती तीन महीने में और एक से ज्यादा परीक्षा वाली भर्ती छह महीने में पूरी होगी. जब तक किसी ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलती, उसे हर महीने 5 हजार रुपये पोषण भत्ता मिलेगा.



छोटे और मझोले उद्योगों से 2032 तक एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का लक्ष्य है. अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए पार्टी ने कहा कि स्थायी कमीशन न पाने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस और दूसरे विभागों में रोजगार मिलेगा. तहसील स्तर पर कौशल विकास केंद्र बनेंगे और हर साल 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा.

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शिक्षा के लिए राज्य शिक्षा नीति लाई जाएगी. मौजूदा सरकार ने जो 26 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद किए, उन्हें दोबारा चालू किया जाएगा. बारहवीं पास छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे, स्कूलों में वाईफाई लगेगा और शिक्षा पर जीएसडीपी का 6 प्रतिशत खर्च होगा. शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी का भी वादा है.

सामाजिक न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराई जाएगी. दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी. 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में दलित और पीडीए वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद बनेगी. गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन में 5 रुपये की थाली मिलेगी और बुजुर्ग महिला कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी.

https://t.co/aV5B0BBSbc — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026

किसानों के लिए सभी 23 फसलों और दूध पर एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा है. आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनेगी और कर्ज माफी चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. 15 हजार करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड से गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान मिलेगा. सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी और गांवों के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी.

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स्वास्थ्य के लिए राज्य स्वास्थ्य नीति 2027 लाई जाएगी. सरकारी अस्पतालों में पीडीए और गरीब नागरिकों का इलाज मुफ्त होगा और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा. सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे. लखनऊ का कैंसर अस्पताल, जिसे समाजवादी सरकार ने बनवाया था पर जो अब तक चालू नहीं हुआ, उसे चालू कर वहां मुफ्त कैंसर इलाज दिया जाएगा.

#WATCH | Uttar Pradesh Elections 2027 | Lucknow: At the party's election manifesto release, SP chief Akhilesh Yadav says, "When a few dominant, supremacists and selfish people want to keep their thousands of years of power intact and in that attempt want to not only amend and change but also erase the Constitution - all of us those who love the Constitution should take it up as our national and social duty to unite and thwart all conspiracies to amend the Constitution...Our country will be governed by 'Samvidhan' (Constitution) and not 'Manvidhan' (arbitrariness). There are a few powers who want to do this through 'Manvidhan' and not 'Samvidhan'. There is an ongoing war over Constitution. On one hand, there are those who want to misue the Constitution to come to power. One the other hand is PDA, who wants the rule of social justice of the Constitution, we want to erase all differences, uphold reservation and equality..." — ANI (@ANI) November 26, 2026

कानून व्यवस्था पर पार्टी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती का वादा किया है. जमीन कब्जे रोकने के लिए विशेष एसटीएफ बनेगी और हर जिले में साइबर यूनिट शुरू होगी. एक साल के भीतर गांवों और कस्बों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी लगाई जाएगी. पुलिस में खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी और नई भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी.

व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापार सुरक्षा आयोग बनेगा. मजदूरों के लिए डायल 1890 मजदूर पावर लाइन शुरू होगी और निर्माण मजदूरों को 40 हजार रुपये पेंशन व 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. पुरानी पेंशन फिर लागू होगी, आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म होगी और दाम बांधो नीति के तहत जरूरी चीजों के दाम तय किए जाएंगे. स्कूल फीस और अस्पताल खर्च की भी सीमा तय होगी. महिलाओं के लिए अलग विस्तृत घोषणापत्र जल्द आएगा.

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#WATCH | Uttar Pradesh Elections 2027 | Lucknow: At the release of party's election manifesto, SP chief Akhilesh Yadav says, "Until now, PDA (Pichhda (Backward classes), Dalit, and Alpsankhyak (Minorities)). formed others' govt. Now, people of PDA are together going to form their own govt. Together we are going to form the PDA govt to establish social justice..." — ANI (@ANI) November 26, 2026

अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में PDA सरकार बनने पर कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाने का वादा किया है. अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार अपराध, अपराधियों, माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी. जाति और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का दंगा नहीं होने देने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

पार्टी के मुताबिक, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ संगठित अपराध और हेट क्राइम पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी. महिलाओं और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का वादा किया गया है.

जमीन कब्जाने वाले माफिया पर कार्रवाई के लिए बनेगी खास STF

अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी माफिया या प्रभावशाली व्यक्ति को गरीब, पिछड़े, दलित और कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा. इसके लिए एक विशेष STF बनाने का प्रस्ताव है, जो जमीन से जुड़े विवादों में कार्रवाई करेगी.

इस व्यवस्था के तहत अलग रंग की गाड़ियां भी तैयार की जाएंगी, जो डायल 100/112 की तरह लगातार पेट्रोलिंग करेंगी. पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में माफिया और गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बाजारों में तैनात होंगी पुलिस गाड़ियां

व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों को माफिया और बाहुबलियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाने का वादा किया गया है. इसके तहत सभी प्रमुख बाजारों में डायल 100/112 की गाड़ियां तैनात की जाएंगी. संबंधित जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.

हर जिले में साइबर यूनिट, AI से अपराध नियंत्रण की योजना

साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित करने का वादा किया गया है. अपराध नियंत्रण के लिए AI आधारित व्यवस्था भी बड़े स्तर पर लागू करने की बात कही गई है.

प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल होगा. इसके अलावा एक साल के भीतर गांवों और कस्बों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसे यूपी 100/112 के कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष पुलिस ढांचा

महिलाओं की सुरक्षा के लिए DGP के नियंत्रण में विशेष महिला पुलिस ढांचा बनाने की योजना है. इसका नेटवर्क गांवों तक पहुंचाने का वादा किया गया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

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पार्टी ने 1090 की व्यवस्था को फिर से मजबूत करने और डायल 100/112 को बेहतर बनाने का भी वादा किया है, ताकि पुलिस कम से कम समय में मौके पर पहुंच सके.



पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व का वादा



अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के सभी खाली पदों को तत्काल भरने की बात कही है. नई भर्तियों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया है.

पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय करने, साप्ताहिक छुट्टी और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई है. पुलिसकर्मियों को पड़ोसी जिलों में तैनाती का मौका देने, प्रमोशन के अवसर बढ़ाने और सरकारी आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया है.



पुलिसकर्मियों को मिलेगा मोबाइल और मोटरसाइकिल भत्ता



पार्टी ने पुलिसकर्मियों को साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भत्ता और मोबाइल भत्ता देने की बात कही है. जिन पुलिसकर्मियों के पति-पत्नी दोनों पुलिस विभाग में हैं, उनकी पोस्टिंग एक ही जिले में करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा पुलिसकर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में बढ़ोतरी का भी वादा किया गया है.

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