मोबाइल-माइक लेकर घूमने वाला हर शख्स क्या पत्रकार है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा. अदालत यह भी देखेगी कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं.

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यह मामला नई दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज से जुड़ा है. उस दौरान सात पत्रकारों को हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने और रिपोर्टिंग में बाधा डालने के आरोप लगे थे.

पत्रकारों से कथित बदसलूकी का मामला

इन आरोपों को लेकर दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, स्वतंत्र पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं. याचिकाओं में पत्रकारों के साथ हुई कथित बदसलूकी और हिरासत का मामला उठाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की जांच पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंप दी है. समिति पत्रकारों के साथ हुई कथित घटना से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी.

पत्रकारों को क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पत्रकारों की कानूनी पहचान के मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि प्रदर्शन या भीड़ के बीच रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेंसियों से किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए.

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यहां सुरक्षा का मतलब है कि पत्रकारों को खबर जुटाते समय बिना वजह हिरासत में न लिया जाए, उनके साथ मारपीट न हो और उन्हें रिपोर्टिंग करने से न रोका जाए. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पत्रकारों को कानून से छूट मिल जाएगी या वे पुलिस के निर्देशों को नजरअंदाज कर सकेंगे.

अदालत यह भी विचार करेगी कि क्या मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के मुकाबले अलग या ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए. इस मामले में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना अहम होगा.

पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर में क्या फर्क?

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर पर भी चिंता जताई थी. जस्टिस बागची ने 'वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट' का हवाला देते हुए सुरक्षा के संभावित स्तरों का जिक्र किया था. इनमें पीआईबी या सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, पंजीकृत मीडिया संस्थानों में काम करने वाले रिपोर्टर, स्वतंत्र या फ्रीलांस पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील बनाने वाले शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वालों को पेशेवर पत्रकारों से अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए. पुलिस का कहना है कि आज हर किसी के पास माइक या मोबाइल कैमरा है. ऐसे में प्रदर्शन के दौरान असली पत्रकारों और भीड़ में शामिल होकर नारेबाजी करने वाले लोगों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल पेशेवर पत्रकारों के लिए हैं. उसके मुताबिक, इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पकड़े जाने के बाद खुद को पत्रकार बताते हैं.

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