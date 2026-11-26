उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने पांच साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. गुरुवार को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने रोजगार, महिला सशक्तीकरण, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में हुए कामों का ब्यौरा दिया.

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CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र-राज्य सरकार के बेहतर तालमेल से उत्तराखंड में विकास के काम तेजी से हुए हैं. सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक राज्य को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है.

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले पांच साल में 36 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण दिया गया है. वहीं, राज्य की 3.10 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं.

सरकार ने किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई हैं. किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है. वहीं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के उत्पादों की बिक्री छह करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है.

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देवभूमि उत्तराखंड की सेवा, समर्पण और विकास के पाँच वर्षों की यात्रा… आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के विकास, जनकल्याण और जनहित में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड आज दोपहर 12 बजे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। यह केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि आपके विश्वास, हमारे संकल्प और उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के निरंतर प्रयासों का एक अध्याय है। संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा और भविष्य के लक्ष्यों को आप सभी के साथ साझा करूँगा। आप सभी का साथ, स्नेह और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 26, 2026

'बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने के लिए लगातार हो रहा काम'

औद्योगिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है. राज्य में 30 से ज्यादा नई नीतियां भी लागू की गई हैं.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत 63.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है.

UCC और नकल विरोधी कानून को बताया बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है. प्रदेश में 27 जनवरी 2025 से यह कानून लागू है.

इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है.

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कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने कई उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि करीब 12 हजार करोड़ रुपये की दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पूरी हो चुकी है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का करीब 75 फीसदी काम पूरा हो गया है.

पर्यटन के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा में 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे. वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते.

कोविड के दौरान प्रभावित लोगों को दी गई मदद

मुख्यमंत्री ने कोविड के समय प्रभावित हुए पर्यटन, परिवहन और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी मदद दी गई थी. धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है.

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कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे. इसके अलावा राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया.





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