असम में आज से व्यावसायिक वाहनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे पूरे राज्य में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कई निजी परिवहन संगठनों ने यह हड़ताल बुलाई है. हज़ारों कमर्शियल वाहन सड़कों से गायब हैं. गुवाहाटी में सिटी बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं बंद रहीं. वाहन मालिक परिवहन विभाग के नए निर्देशों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से बातचीत चाहते हैं.

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हड़ताल का सबसे ज्यादा असर राजधानी गुवाहाटी में दिखा. सुबह के समय जब दफ्तर जाने वाले लोग और स्कूल कॉलेज के छात्र घर से निकलते हैं, तब कई जगह उन्हें कोई साधन नहीं मिला. बस स्टॉप और सड़कों के किनारे लोग वाहन का इंतजार करते नजर आए. शहर में आम तौर पर लोग बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप वाली कैब पर निर्भर रहते हैं. ये सभी सेवाएं बंद होने से रोज सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी.

यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है, यानी इसके खत्म होने की कोई तय तारीख नहीं बताई गई है. इसे चक्का जाम भी कहा जा रहा है. चक्का जाम का मतलब है कि वाहनों के पहिए रोक दिए जाएं और गाड़ियां सड़क पर न चलें.

अब सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट संगठन नाराज क्यों हैं. वे राज्य के परिवहन विभाग के कई निर्देशों का विरोध कर रहे हैं. पहला निर्देश कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी करने का है. यह ऐसा उपकरण होता है जिससे पता चलता है कि वाहन कहां है. इसके साथ पैनिक बटन लगाना भी जरूरी किया गया है. दूसरा मुद्दा ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग सेंटर का है. इनमें वाहन की फिटनेस जांच मशीनों से होती है और इन केंद्रों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. तीसरा मुद्दा जुर्माने का है. संगठनों का आरोप है कि कमर्शियल वाहन चालकों और मालिकों पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है.

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ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि इन नए नियमों से वाहन मालिकों और चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है. उनकी मांग है कि सरकार इन निर्देशों की समीक्षा करे और उनसे बातचीत करके समस्या का हल निकाले.

फिलहाल हड़ताल जारी है और आम लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं. आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर है.

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