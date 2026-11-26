सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में संविधान दिवस समारोह हुआ. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सभी जज, कई पूर्व सीजेआई, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कई सीनियर एडवोकेट मौजूद रहे. भावी चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने राष्ट्रपति और मेहमानों का स्वागत किया.

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विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि उपराष्ट्रपति ने आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में संविधान का अनुवाद जारी किया है. उन्होंने कहा कि संविधान में राजनीतिक समानता के उपाय हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों और न्यायपालिका दोनों की है. बीते एक दशक में गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुईं और वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर आने की पुष्टि की है.

उन्होंने न्यायिक क्षेत्र की नई सेवाओं और परियोजनाओं का भी जिक्र किया. परिसर में गाउन पहने और संविधान थामे बाबा साहब की सात फुट की प्रतिमा लोकतंत्र और न्याय का संदेश देती है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विशेषाधिकार और न्याय के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है. उनके मुताबिक न्याय की प्रक्रिया पशमीना शॉल जैसी हो, इतनी मुलायम कि अंगूठी से निकल जाए, और सर्दी में राहत दे तथा गर्मी में भी आराम दे. छोटे शहरों के पहली पीढ़ी के युवा वकीलों को भी सुप्रीम कोर्ट में बराबर मौका मिल रहा है. मुकदमे जल्दी लिस्ट होते हैं और पैरा लीगल वालंटियर लोगों को उनकी भाषा में प्रक्रिया समझाते हैं.

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राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तकनीक और मीडिया से जानकारी सीधे जनता तक पहुंच रही है और लोग गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं. अब राष्ट्रपति के नाम से पहले एक्सीलेंसी नहीं लगता और दरबार हॉल जैसे नाम भी पीछे छूट गए हैं. उन्हें संताली भाषा में संविधान की प्रस्तावना बहुत अच्छी लगती है. उन्होंने कहा कि सबके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का मौका नहीं होता, इसलिए गरीब, कमजोर और वंचितों की मुश्किलें आसान करनी होंगी. जिला अदालतों के लंबित मुकदमे घटाने में सरकार और लीगल सर्विसेज समितियां लगी हैं. महिला वकीलों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने खुशी जताई. संविधान का पहला अनुच्छेद मानवाधिकारों पर अद्भुत है. कुछ साल बाद आजादी, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के सौ साल पूरे होंगे. उन्होंने सेहत को धन और विकास की कुंजी बताया.

अपना स्कूल दोबारा देखने का अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि इमारत सुंदर बनी है, लेकिन पहले अफसरों और मंत्रियों की बेटियां सबके साथ पढ़ती थीं, अब ऐसा नहीं दिखता. मां बाप अमीर गरीब होते हैं, बच्चे नहीं. इसलिए सबको समान शिक्षा मिले. गांव की बच्चियां भी बराबर मौके की हकदार हैं. मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, ताकि गरीब बच्चों पर गरीबी की सोच के साथ आगे बढ़ने की मजबूरी न रहे.

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उन्होंने पूछा कि जब सबको वोट और भोजन मिल रहा है तो असमानता क्यों है. सरेंडर करने वाले युवाओं के चेहरे उन्हें मासूम लगे और उन्हें बरगलाया गया था. उन्हें नहीं पता कि उन्हें नक्सल बनाने वाले सलाखों के पीछे हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, यह कहना काफी नहीं, अब करके दिखाना होगा. सभी संस्थाओं को अपना सिस्टम सक्रिय करना होगा.

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