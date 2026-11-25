केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को असम के सिलचर में 2,014 करोड़ रुपये से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी. वहीं, भारतीय नौसेना आने वाले वर्षों में 60 से अधिक नए युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल करेगी. इन खबरों के अलावा, नेटफिलिक्स की पाकिस्तानी सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ का ट्रेलर रिलीज हुआ. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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असम में नया एयरपोर्ट, क्रेन-बुल्‍डोजर का हब बनेगा भारत, कैबिनेट के कई बड़े फैसले



पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए. इनमें असम के सिलचर स्थित डोलू में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी देना शामिल है. इसके लिए 2,014 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत क्रेन, बुलडोजर और टनल बोरिंग मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा.

नौसेना में शामिल होंगे 60 नए एडवांस वॉरशिप, गाइडेड मिसाइलों से होंगे लैस



भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. 60 से अधिक नए युद्धपोत और पनडुब्बियां बेड़े में शामिल की जाएंगी. प्रोजेक्ट 17बी के तहत सात अगली पीढ़ी के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे. करीब 7.54 अरब डॉलर की लागत वाला यह प्रोजेक्ट अंतिम बोली चरण में पहुंच गया है. इससे भारत की समुद्री ताकत मजबूत होगी.

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फवाद-माहिरा और 6 प्रेम कहानियां, इस सीरीज में है यूरोप का ग्लैमर... रिश्तों के दर्द का पूरा पैकेज



नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फवाद खान, माहिरा खान और हानिया आमिर समेत कई बड़े कलाकार इसमें नजर आएंगे. यह सीरीज फरहत इश्तियाक के 2013 में प्रकाशित उर्दू उपन्यास पर आधारित है. 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली इस सीरीज की भारत में स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग उठी है.

बिहार में बन रहा 10,000 करोड़ रुपये का AI डेटा सेंटर, सालभर में 131 करोड़ यूनिट बिजली की खपत होगी?



बिहार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर कंपनी CtrlS ने राज्य सरकार के साथ 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया है. कंपनी 150 मेगावॉट क्षमता वाला AI-ready डेटा सेंटर बनाएगी. इसे 2029-30 तक शुरू करने का लक्ष्य है. इस प्रोजेक्ट के लिए पटना या आसपास 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.

करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार



करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मसले पर विचार करेगी. यह कॉरिडोर पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 से बंद है.

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तलाक, बचा हुआ प्यार और लव ट्रायंगल, 'ओ साथी रे' का ट्रेलर आउट, रिलीज डेट भी आई सामने



इम्तियाज अली अपनी नई सीरीज 'ओ साथी रे' के साथ रिश्तों और प्यार की उलझी कहानियां लेकर लौट रहे हैं. रिलीज हुए ट्रेलर में डगमगाती शादी, अधूरे प्यार और तीन किरदारों के बीच बनते नए रिश्तों की झलक दिखाई गई है. इसमें अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 4 दिसंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

अब 10 नहीं, मिलेंगे सिर्फ 4 आइटम... वंदे भारत ट्रेनों में लागू हुआ नया फूड मेन्‍यू!

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में खाने का मेन्यू छोटा किया जा रहा है. अब यात्रियों को 8 से 10 के बजाय सिर्फ 4 आइटम परोसे जाएंगे. IRCTC ने खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह बदलाव किया है. नवंबर 2026 से मुंबई-बेंगलुरु, हावड़ा-कामाख्या, नई दिल्ली-वाराणसी रूट पर इसका ट्रायल शुरू किया गया है. अब खाने का वजन घटाकर 450-500 ग्राम किया गया है.

ICC टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत- शुभमन गिल का जलवा, टॉप-10 में पहुंचे यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह ने भी लगाई छलांग



न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को ICC टेस्ट रैंकिंग में मिला है. ऋषभ पंत एक स्थान ऊपर छठे, शुभमन गिल तीन स्थान ऊपर सातवें और यशस्वी जायसवाल पांच स्थान की छलांग लगाकर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं. जसप्रीत बुमराह तीन स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

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मालदीव में क्या कर रहे अजित डोभाल?



भारत के NSA अजित डोभाल मालदीव के दौरे पर हैं. वे आज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की आठवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार हिस्सा ले रहे हैं. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना है.

कर्नाटक में BJP की रैली में गरजे राजनाथ सिंह, गिनाईं कांग्रेस की 3 बड़ी गलतियां



कर्नाटक में BJP की रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार देश की संस्थाओं को कमजोर कर रही है. राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल की तीन बड़ी गलतियां गिनाईं. इनमें 1975 की इमरजेंसी, 1984 में सिखों का नरसंहार और संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है.

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