कर्नाटक में BJP की रैली के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा अगर हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी लगातार भारत की संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, तो वह कांग्रेस है. उन्होंने कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल की तीन बड़ी गलतियां बताईं. पहली गलती थी 1975 में इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी. दूसरी गलती थी 1984 में कांग्रेस के संरक्षण में हुआ सिख भाई-बहनों का नरसंहार और तीसरी गलती आज संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाकर की जा रही है.

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राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी सत्ता और कुर्सी पाने की जिद में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

Addressing ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao Sabha’ in Kalaburgi, Karnataka. https://t.co/PVUSV7ymNy — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 25, 2026

उन्होंने कहा, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहले भी लड़े थे आज भी लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे.

राजनाथ सिंह ने बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता मिटाओ' रैली में कहा, 'मैं संविधान की रक्षा का संकल्प लेने के लिए कलबुर्गी आया हूं.'

रक्षा मंत्री ने कहा, 'जो भारत धन-दौलत के मामले में जिसे आर्थिक आकार कहते हैं, उस मामले में 2014 से पहले दुनिया के शीर्ष 10-11 देशों में शामिल था. आज, वही भारत दुनिया के शीर्ष चार देशों में आकर खड़ा हो गया है.'

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं और सरकार इसी तरह काम करती रहती है, तो 1-2 साल के भीतर भारत को आर्थिक आकार के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता. अगर कोई बदलाव लाना चाहता है, देश में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक बदलाव चाहता है, तो यह लोकतंत्र के जरिए होना चाहिए, न कि अराजकता के जरिए.'

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