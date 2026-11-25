ICC Test Rankings: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन का असर ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भी दिखाई दिया है. बुधवार (25 नवंबर) को जारी ICC पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने टॉप-10 में जगह बनाई है. वहीं जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजों की रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है.

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पंत भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ऊपर बने हुए हैं. वेलिंगटन टेस्ट में 128 रन की आकर्षक पारी खेलने वाले पंत एक स्थान ऊपर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी फायदा हुआ है. 98 रन की पारी खेलने वाले गिल तीन स्थान ऊपर सातवें नंबर पर आ गए हैं.

बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी पांच स्थान की छलांग लगाई है. 85 रन बनाने वाले जायसवाल अब नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है. वेलिंगटन टेस्ट में भारत की पहली पारी में 136 रन बनाने वाले राहुल चार स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं 80 रन बनाने वाले पडिक्कल ने 15 स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 39वें नंबर पर हैं.

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Massive changes near the top of the Test rankings following recent #WTC27 contests in Wellington and Johannesburg 👀 https://t.co/JNaM0XAmjP — ICC (@ICC) November 25, 2026

बुमराह गेंदबाजों में संयुक्त दूसरे नंबर पर

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. वेलिंगटन टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले बुमराह तीन स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी फायदा

न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में हेनरी निकोल्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. वेलिंगटन टेस्ट में 175 नाबाद और 31 रन की पारियां खेलने वाले प्लेयर ऑफ द मैच निकोल्स 10 स्थान ऊपर चढ़कर 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

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ग्लेन फिलिप्स ने भी 13 स्थान की छलांग लगाई है. 118 रन और नाबाद 26 रन बनाने वाले फिलिप्स करियर की सर्वश्रेष्ठ 17वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं.

बांग्लादेश और अफ्रीका के खिलाड़ियों को भी फायदा

ताजा रैंकिंग में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट और पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट भी शामिल किया गया है.

बांग्लादेश के तौहीद हृदोय पहली पारी में 137 रन बनाने के बाद 28 स्थान ऊपर चढ़कर 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं. लिटन दास 120 रन की पारी के दम पर नौ स्थान ऊपर 24वें नंबर पर आ गए हैं.

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साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन करियर की सर्वश्रेष्ठ संयुक्त 15वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. मार्क्स एकरमैन को 60वीं रैंकिंग मिली है.

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने जोहानिसबर्ग टेस्ट में कुल आठ विकेट लेकर अपनी टीम को नौ विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वह दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं.

वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को भी फायदा हुआ है. रावलपिंडी टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बने अब्बास ने दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट लिए थे. वह दो स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

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