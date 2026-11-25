कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिनमें प्यार सिर्फ खूबसूरत एहसास बनकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ पुराने जख्म, अधूरे रिश्ते और कई सवाल भी लेकर आता है. नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर देखकर कुछ ऐसा ही महसूस होता है. यूरोप की खूबसूरत लोकेशन्स, शानदार स्टारकास्ट, रिश्तों की उलझनें और प्यार के अलग-अलग रंग. पहली झलक में यह सीरीज एक फ्रेश और प्रीमियम ड्रामा का अहसास कराती है.

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इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि तीन पीढ़ियों की छह लव स्टोरीज दिखाई गई हैं. फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, अहद रजा मीर, इकरा अजीज, हानिया आमिर और हमजा अली अब्बासी जैसे बड़े नाम इसे खास बनाते हैं. लेकिन यहां एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है. फवाद और माहिरा की जोड़ी फिर से स्क्रीन पर जरूर नजर आएगी, लेकिन इस बार दोनों एक-दूसरे के अपोजिट रोमांटिक कपल नहीं हैं.

अहद रजा मीर और इकरा अजीज की कहानी से शुरू होता है सफर

सीरीज की कहानी मशहूर लेखिका फरहत इश्तियाक के 2013 में प्रकाशित इसी नाम के उर्दू उपन्यास पर आधारित है. कहानी के केंद्र में सिकंदर है, जिसका किरदार अहद रजा मीर निभा रहे हैं. वह रोम में रहने वाला हार्वर्ड से पढ़ा पाकिस्तानी वकील है. जिंदगी में हुई एक दर्दनाक घटना ने उसे अंदर से बदल दिया है. वह लोगों से दूरी बनाकर रखता है और नींद न आने के साथ बुरे सपनों से भी परेशान है.

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इसी बीच उसकी मुलाकात लीजा यानी इकरा अजीज से होती है. लीजा एक कलाकार है, जो जिंदगी से भरपूर नजर आती है, लेकिन उसका अपना अतीत भी काफी उलझा हुआ है. दोनों की मुलाकात के बाद कहानी में प्यार, भावनाओं और पुराने जख्मों का सिलसिला शुरू होता है. ट्रेलर में अहद और इकरा की जोड़ी काफी फ्रेश लगती है.

फवाद खान के साथ हैं सनम सईद, माहिरा की कहानी में अलग ट्विस्ट

अब आते हैं उन चेहरों पर, जिनका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था. फवाद खान सीरीज में महमूद अख्तर के किरदार में हैं. हालात उन्हें अपने गांव वापस ले आते हैं, जहां उन्हें अपने कबीले की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है. उनकी जिंदगी में विक्टोरिया यानी सनम सईद की अहम भूमिका है. ट्रेलर में दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता दिखाई देता है. फवाद और सनम को साथ देखकर 'जिंदगी गुलजार है' के फैंस को पुरानी केमिस्ट्री याद आना लाजिमी है.

वहीं माहिरा खान राहत के किरदार में हैं. उनकी कहानी अहमद अली अकबर के किरदार के साथ जुड़ती दिखाई देती है, जबकि बिलाल अशरफ के किरदार वकार खान के साथ उनका एक अधूरा या उलझा हुआ रिश्ता भी ट्रेलर में नजर आता है. यानी इस बार फवाद और माहिरा की ऑनस्क्रीन जोड़ी को रोमांस करते देखने की उम्मीद रखने वाले दर्शकों को थोड़ा अलग नजरिया रखना होगा. दोनों इस सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां अलग-अलग किरदारों के साथ आगे बढ़ती हैं.

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हानिया आमिर और हमजा अली अब्बासी के रिश्तों में भी है तूफान

सीरीज में हानिया आमिर कुलसूम के किरदार में हैं. उनका रिश्ता जैन यानी खुशहाल खान के साथ दिखाया गया है. पहली झलक में यह रिश्ता काफी तनावपूर्ण लगता है और इसमें हिंसा का पहलू भी नजर आता है.

दूसरी तरफ हमजा अली अब्बासी शहरयार के किरदार में हैं, जो माया अली की आमना के पति हैं. उनका रिश्ता भी आसान नहीं दिखता. शहरयार का व्यवहार काफी पजेसिव और कंट्रोलिंग नजर आता है. इस तरह सीरीज सिर्फ रोमांस और खूबसूरत मुलाकातों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों में मौजूद असुरक्षा, दबाव और भावनात्मक तकलीफ को भी दिखाने की कोशिश करती है.

यूरोप की खूबसूरत लोकेशन्स और छह गानों का म्यूजिक

ट्रेलर का एक बड़ा आकर्षण इसकी सिनेमैटोग्राफी और लोकेशन्स हैं. रोम समेत यूरोप के कई हिस्सों और पाकिस्तान में शूट हुई सीरीज के विजुअल्स काफी शानदार लगते हैं. कहीं खूबसूरत सड़कें और शानदार इमारतें हैं, तो कहीं पारिवारिक माहौल और रिश्तों का तनाव.

ट्रेलर की शुरुआत होती है इस लाइन से, 'हर प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है.' इसके साथ छह गानों का ओरिजिनल साउंडट्रैक भी जारी किया गया है. बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के भावनात्मक माहौल को और खूबसूरत बनाता है. पहली झलक में इसका संगीत और विजुअल ट्रीटमेंट काफी अपीलिंग लगता है.

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भारत में रिलीज को लेकर विवाद भी कम नहीं

'जो बचे हैं संग समेट लो' नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज है. इसका ट्रेलर रिलीज होते ही जहां पाकिस्तानी ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों ने तारीफ की, वहीं भारत में इसके प्रसारण को लेकर विरोध भी शुरू हो गया. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत में इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है. संगठन ने 8 मई 2025 को जारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी का हवाला दिया है.

सीरीज 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है, लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए यह उपलब्ध होगी या नहीं, इस पर नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रेलर में दम है, लेकिन असली परीक्षा कहानी की होगी

मेरी नजर में इस सीरीज की पहली झलक काफी दिलचस्प है. इसकी स्टारकास्ट मजबूत है और हर कलाकार अपने किरदार में कुछ अलग लेकर आता दिखाई देता है. अहद-इकरा की नई जोड़ी हो, फवाद-सनम की केमिस्ट्री या माहिरा की उलझी हुई लव लाइफ, हर ट्रैक में दर्शकों को बांधने की गुंजाइश है.

सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने ट्रेलर में पूरी कहानी खोलकर नहीं रख दी. छह प्रेम कहानियों को तीन पीढ़ियों के साथ जोड़ना आसान काम नहीं है. अगर स्क्रीनप्ले और किरदारों की गहराई अच्छी रही, तो यह सीरीज सिर्फ स्टारकास्ट के दम पर नहीं, बल्कि अपनी कहानी के दम पर भी दर्शकों को प्रभावित कर सकती है.

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फिलहाल ट्रेलर देखकर यह एक देखने लायक प्रोजेक्ट जरूर लगता है. हालांकि, खूबसूरत लोकेशन्स और बड़े सितारे किसी सीरीज को अपने आप हिट नहीं बना देते. असली फैसला तो पूरी कहानी देखने के बाद ही होगा.

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