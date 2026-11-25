पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए. जिसमें सबसे खास असम को नया ग्रीनफील्‍ड एयरपोर्ट की मंजूरी है. कैबिनेट ने असम के सिलचर में डोलू में नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है, जिसके लिए 2,014 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

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नया सिलचर एयरपोर्ट मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट का काम करेगा. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में 12,351 वर्ग मीटर की नई टर्मिनल बिल्डिंग और 2,705 मीटर x 45 मीटर का रनवे होगा. यह पीक टाइम में 800 यात्रियों (400 आने वाले और 400 जाने वाले) को और सालाना 1.01 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा.

इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,014 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) अपने आंतरिक संसाधनों से उठाएगी. यह प्रोजेक्ट बराक घाटी और उससे सटे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के खराब होने वाले सामान (जैसे फल-सब्जियां आदि) के कार्गो आवागमन को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, अन्‍य बड़े ऐलान किए गए हैं.

क्रेन-बुल्‍डोजर का हब बनेगा भारत

NMC में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत क्रेन, बुल्‍डोजर, टनल बोर‍िंग मशीनों का मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग हब बनेगा. कैबिनेट ने निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरण (CIE) विनिर्माण इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इस योजना की अवधि आठ साल (वित्त वर्ष 26-27 से वित्त वर्ष 33-34 तक) है.

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इस योजना में उपकरणों की 7 ऐसी कैटेगरी शामिल हैं, जो पूरी तरह या काफी हद तक आयात की जाती हैं. इनमें टनल बोरिंग मशीनें, ऑफ-हाइवे ट्रक, एक्सकेवेटर, क्रेन, लोडर, पाइलिंग रिग और ड्रिलिंग मशीनें शामिल हैं.

कंटेनर टर्मिनल के डेवलपलमेंट को मंजूरी

कैबिनेट ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड में दूसरे कंटेनर टर्मिनल के डेवलपलमेंट को भी मंजूरी दी है. GST मिलाकर इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4,288.26 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट में 900 मीटर लंबा कंटेनर टर्मिनल बनाने का प्लान है, जिसका डिज़ाइन ड्राफ़्ट 18 मीटर का होगा और सालाना कंटेनर-हैंडलिंग कैपेसिटी 2.0 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs) होगी.

पोस्‍टल ऑपरेशंस स्‍कीम जारी रखने की मंजूरी

कैबिनेट ने 1,141 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'पोस्टल ऑपरेशंस स्कीम' (डाक संचालन योजना) को जारी रखने की मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य डाक नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, पार्सल और डाक सेवाओं को मजबूत करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. कैबिनेट ने डाक विभाग के लिए 1,491 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'एस्टेट्स मैनेजमेंट स्कीम' (संपदा प्रबंधन योजना) को जारी रखने की भी मंजूरी दी है.

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