राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे. वैश्विक शक्तियां 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' यानी जिसकी ज्यादा ताकत है, वही टिकेगा के सिद्धांत पर काम करती हैं. वे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दूसरे देशों को दबाव में रखती हैं. लेकिन भारत की सोच अलग है. भारत उन देशों की भी मदद करता है, जो उससे नफरत करते हैं.

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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पांचवें पद्मा फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत आगे बढ़ता है तो ताकतवर देशों का दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत सबकी मदद करना चाहता है. इस कार्यक्रम में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे.

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नफरत करने वाले देशों की भी मदद करता है भारत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत जरूरत के समय अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है, भले ही वे उससे नफरत करते हों. उन्होंने मालदीव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां संकट के समय भारत ने पानी पहुंचाया. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को वित्तीय मदद दी.

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नेपाल में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के दौरान और बांग्लादेश की भी मदद की. उन्होंने कहा कि भारत ने बाढ़ और भूकंप के दौरान पाकिस्तान की भी सहायता की है. मोहन भागवत ने कहा कि भारत मानता है कि ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा करने और शांति स्थापित करने के लिए होना चाहिए.

युवाओं को लेकर क्या बोले आरएसएस प्रमुख?

RSS प्रमुख ने कहा कि नई पीढ़ी गुलामी की मानसिकता से मुक्त है. युवा सच्ची बात करने वालों के साथ खड़े होने को तैयार हैं. उन्हें झूठ पसंद नहीं है और वे अपने देश को महान बनाना चाहते हैं.

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मोहन भागवत ने पद्म पुरस्कार विजेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है. उनके काम से मिली संतुष्टि की तुलना किसी कमाई से नहीं की जा सकती.

कार्यक्रम में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा और वे ही इसके सबसे बड़े लाभार्थी भी होंगे. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है.

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