पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें अदालत के दखल देने की कोई वजह नहीं है.

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एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को पूरा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था.

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हालांकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 7 मई 2025 से कॉरिडोर की सेवाएं निलंबित करने का नीतिगत फैसला लिया था. यह फैसला देश के नागरिकों के हित में लिया गया है. बेंच ने कहा कि असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत इस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है.

हालांकि, हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उसके सामने लंबित याचिका पर विचार करेगी. कोर्ट ने यह छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

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यह याचिका गैर सरकारी संगठन पारदर्शिता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन ने जनहित याचिका के रूप में दाखिल की थी. इसमें सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की अनुमति देने के लिए कॉरिडोर खोलने की मांग की गई थी.

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करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है. गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है. यह कॉरिडोर 7 मई 2025 से बंद है.

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