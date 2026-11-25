फिल्ममेकर इम्तियाज अली अपनी नई नेटफ्लिक्स सीरीज 'ओ साथी रे' के साथ एक बार फिर रिश्तों की उलझनों और दिल से जुड़ी कहानियों की दुनिया में लौट रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने दर्शकों के बीच इस शो को लेकर अच्छी खासी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जिसमें एक डगमगाती शादी, अधूरे लेकिन बचे हुए प्यार और तीन किरदारों के बीच बनते एक नए समीकरण की झलक दिखती है.



यह कहानी इस सवाल के इर्द-गिर्द बुनी गई है कि जब प्यार, अपनी पसंद और खुशी की तलाश तीन लोगों को अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है, तो रिश्तों का क्या होता है?

और पढ़ें

क्या यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल है?

ट्रेलर में रोशनी (अदिति राव हैदरी) और करण (अविनाश तिवारी) की शादी टूटने और तलाक की कगार पर पहुंचने की तस्वीर दिखाई गई है. इसी बीच रोशनी के दिल में प्रद्युम्न (अर्जुन रामपाल) के लिए भावनाएं पनपने लगती हैं, जिससे समीकरण और उलझ जाता है. तीनों के एक ऐसे रिश्ते में उलझने के साथ कहानी यह दिखाने की कोशिश करती है कि हर इंसान के लिए प्यार का मतलब एक जैसा नहीं होता.

इमोशंस और मुश्किल फैसले

करण की दुनिया रोशनी के बिना अधूरी लगती है और वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर पाता. दूसरी तरफ, रोशनी खुद अपने मन की उलझनों से जूझ रही है और यह तय नहीं कर पा रही कि वह किसी रिश्ते से असल में क्या चाहती है. प्रद्युम्न की मौजूदगी इस कहानी में नया मोड़ लाती है, जिसके बाद तीनों किरदारों को ऐसी भावनाओं से गुजरना पड़ता है जिन्हें भूलना इतना आसान नहीं है.

Advertisement

प्यार और जाने देने का मतलब

'ओ साथी रे' खुद को महज एक आम लव ट्रायंगल तक सीमित रखने के बजाय प्यार के मायने पर ही सवाल खड़े करती है. इसमें यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि क्या किसी को अपने पास रोके रखने की ख्वाहिश के बिना भी उससे सच्चा प्यार किया जा सकता है, और क्या कभी-कभी किसी को जाने देना ही प्यार की सबसे मुश्किल परीक्षा होती है. अपने किरदारों के जरिए यह सीरीज शादी, इमोशनल अटैचमेंट, निजी पसंद और उन उम्मीदों को छूती है जो रिश्तों को बनाती और बिगाड़ती हैं.

इम्तियाज अली ने क्या कहा?

इम्तियाज अली ने इस शो को पुराने जमाने के दिल वाला एक आधुनिक रोमांटिक ड्रामा बताया है. इसका टाइटल 'मुकद्दर का सिकंदर' फिल्म के किशोर कुमार के मशहूर गाने से लिया गया है, जिससे इस सीरीज को प्रेरणा भी मिली है. कहानी तलाक की राह पर खड़े एक जोड़े की है, लेकिन अलग होने की कड़वाहट दिखाने के बजाय यह उस प्यार को उभारती है जो रिश्ता कमजोर पड़ जाने के बाद भी कहीं न कहीं बचा रह जाता है.

सीरीज से जुड़ी खास बातें

'ओ साथी रे' की कहानी एक भागदौड़ भरे शहर के माहौल में सेट है, जहां किरदार उलझे रिश्तों और कड़े निजी फैसलों का सामना कर रहे हैं. छह हिस्सों वाली इस सीरीज के क्रिएटर और शो-रनर इम्तियाज अली हैं, जिन्होंने अमोघ कनास्कर और निधि सेठिया के साथ मिलकर इसे लिखा है.

Advertisement

आरिफ अली के निर्देशन में बनी इस सीरीज में निधि सेठिया क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. 'विंडो सीट फिल्म्स' के बैनर तले बनी यह सीरीज 4 दिसंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

---- समाप्त ----