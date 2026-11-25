मध्य प्रदेश के इंदौर में वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर फिल्म यूनिट और कनाड़िया पुलिस के बीच विवाद हो गया. फिल्म निर्माता कपिल खादीवाला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस पर शूटिंग में बाधा डालने और पैसों की मांग करने के आरोप लगाए. वीडियो के साथ उन्होंने 'SHAME ON INDORE POLICE' लिखा. विवाद बढ़ने के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मामले पर सफाई दी है.

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पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, कनाड़िया थाना क्षेत्र के संचार नगर स्थित एक कैफे में देर रात शूटिंग की जा रही थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन करने की समझाइश दी थी. पुलिस का दावा है कि निर्माता ने इस समझाइश से नाराज होकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया.

निर्माता ने वीडियो जारी कर लगाए आरोप

निर्माता कपिल खादीवाला ने अपने वीडियो में कनाड़िया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पुलिस पर फिल्म यूनिट को परेशान करने और पैसों की मांग करने का आरोप लगाया है. विवाद के चलते प्रोडक्शन टीम को शूटिंग बीच में रोककर मुंबई लौटना पड़ा.

निर्माता की पोस्ट के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया. हालांकि, पुलिस पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. देखें VIDEO:-

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पुलिस कमिश्नर बोले- देर रात शूटिंग पर दी थी समझाइश

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि संचार नगर स्थित कैफे में देर रात शूटिंग हो रही थी. पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंची कनाड़िया थाने की टीम ने नियमों का पालन करने की समझाइश दी थी.

कमिश्नर ने कहा कि पूरे मामले और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो का परीक्षण किया जा रहा है. इसके लिए जोन और क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को लगाया गया है.

पुलिसकर्मी की गलती मिली तो होगी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि जांच में यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की गलती सामने आती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में सोशल मीडिया पर किए गए दावे तथ्यहीन या भ्रामक पाए जाते हैं और उनसे पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश हुई है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.

निर्माता को थाने में पेश होने का नोटिस

इस मामले में कनाड़िया पुलिस ने निर्माता कपिल खादीवाला को नोटिस जारी कर सभी तथ्यों के साथ थाने में उपस्थित होने को कहा है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से जुड़े तथ्यों और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो की जांच कर रही है. जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी.

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