वंदे भारत ट्रेनों में रात के खाने को लेकर कटौती शुरू हो चुकी है. रेलवे अब नए तरह का मेन्‍यू परोसने जा रहा है, जिसके तहत यात्रियों को 8 से 10 आइटम की जगह अब सिर्फ 4 आइटम तक ही परोसे जाएंगे. IRCTC का कहना है कि शिकायतों के बाद यह बदलाव किया गया है और खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है.

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नवंबर 2026 की शुरुआत से ही इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में यह फूड लागू कर चुका है और इसकी टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें खाने की क्वालिटी, फ्रेशनेस और हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए छोटे मेन्यू बनाए गए हैं.

इसे लेकर रेलवे का तर्क है कि अलग-अलग तरह के आइटम मैनेज करने के बजाय लगातार कम डिश सर्व करके फूड की क्‍वालिटी पर ज्‍यादा फोकस किया जाए, ताकि यात्रियों को अच्‍छा फूड मिल सके. आइए जानते हैं कौन-कौन सी ट्रेनों में इसका ट्रायल शुरू हुआ है?

कौन सी वंदे भारत ट्रेनों में लागू हुआ ये फूड?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, छोटे मेन्यू को तीन वंदे भारत स्लीपर रूट पर टेस्ट किया जा रहा है. इसमें मुंबई-बेंगलुरु, हावड़ा-कामाख्या और नई दिल्ली-वाराणसी जंक्शन वाले वंदे भारत ट्रेनों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है. IRCTC इस पहल को और लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ाने का फैसला करने से पहले पैसेंजर का फीडबैक इकट्ठा कर रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत खाना मौजूदा रेलवे केटरिंग इंतज़ाम के बजाय क्लाउड किचन में तैयार किया जा रहा है.

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क्‍या है नया मेन्‍यू?

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर सर्विस में नाश्ते के तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें चटनी और सांभर के साथ इडली और वड़ा, पोहा या उपमा दिया जाता है.

लंच और डिनर के लिए, पैसेंजर चपाती, चावल, दाल और एक मेन डिश चुन सकते हैं, जिसमें वेजिटेरियन और चिकन के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

पहले के स्प्रेड से कई आइटम हटा दिए गए हैं. इनमें ब्रेकफ़ास्ट से सूप, ऑमलेट, सैंडविच, छाछ और चॉकलेट, साथ ही लंच और डिनर से सूखी सब्ज़ियां, दही, सलाद, अचार और मिठाई शामिल हैं.

क्‍यों कम हो गए खाने के आइटम?

कुल मिलाकर पहले एक खाने का वजन करीब 700-750 ग्राम था, लेकिन अब ये घटकर 450 से 500 ग्राम हो गया है. हालांकि, IRCTC अधिकारियों ने साफ किया है कि हर आइटम के हिस्‍से का साइज वैसा ही रहेगा. खाने के आइटम में कटौती की बात करें तो यह कदम लंबी दूरी की ट्रेनों में खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर यात्रियों की बार-बार आने वाली शिकायतों के बाद उठाया गया है. बासी या ठंडे खाने और खाने में कीड़े मिलने की खबरों ने ट्रेन में केटरिंग को लेकर चिंता के बाद यह बदलाव देखा जा रहा है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किचन में कम जगह, स्टाफ और समय के साथ कई डिश बनाने से ऑपरेशनल दिक्कतें आ सकती हैं. छोटे मेन्यू से फ्रेशनेस, हाइजीन और कंसिस्टेंसी पर नज़र रखना आसान हो जाएगा.

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