ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो अब इंटरनेट पर काफी वायरल है. इस सीन ने मदरहुड और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच तालमेल की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है. यहां एक सीनेटर फातिमा पेयमन अपनी 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर संसद पहुंचीं. उन्होंने यह दिखाया कि मां बनने के बाद भी महिलाओं को अपनी राजनीतिक और पेशेवर जिम्मेदारियों से पीछे हटने की जरूरत नहीं है.

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सीनेटर फातिमा पेयमन अपनी बेटी आलिया के साथ संसद के सदन में नजर आईं. उस समय वहां संघीय सरकार के ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर) बिल 2026 पर चर्चा चल रही थी. संसद की कार्यवाही के बीच बेटी को साथ लेकर पहुंचीं फातिमा की तस्वीर ने कामकाजी माताओं की जिंदगी की एक झलक दिखाई. अक्सर महिलाओं के सामने बच्चों की देखभाल और करियर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होती है. लेकिन फातिमा ने इसके लिए संसद की कार्यवाही से दूरी बनाने के बजाय अपनी बेटी को ही अपने साथ ले जाना चुना.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फातिमा पेयमन ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद में बच्चों की परवरिश और पेरेंटिंग को सामान्य बनाने की मुखर समर्थक रही हैं. इसी साल उन्होंने इतिहास रचते हुए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी सीनेटर बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया.

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बेटी आलिया के जन्म के बाद भी वह मां होने और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच पारंपरिक सोच को चुनौती देती रही हैं. संसद में बेटी के साथ उनकी मौजूदगी ने इस बात को भी सामने रखा कि कार्यस्थलों को माता-पिता के लिए अधिक अनुकूल बनाने की जरूरत है. खासकर महिलाओं को अक्सर बच्चों की देखभाल और अपने व्यस्त करियर के बीच तालमेल बिठाने का दबाव झेलना पड़ता है.

कौन हैं फातिमा पेयमन?

फातिमा पेयमन ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिज्ञ हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनेट की सदस्य हैं. वह 'ऑस्ट्रेलियाज वॉयस' नाम की एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करती हैं और संसद में एक प्रमुख क्रॉसबेंच आवाज के रूप में उभरी हैं.

फातिमा का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था. बचपन में ही वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गई थीं. साल 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के सदस्य के तौर पर सीनेट में प्रवेश किया. उस समय वह ऑस्ट्रेलियाई संसद के लिए चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की मुस्लिम महिला बनी थीं. बाद में उन्होंने लेबर पार्टी छोड़ दी और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी 'ऑस्ट्रेलियाज वॉयस' की स्थापना की.



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