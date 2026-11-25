भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल इन दिनों मालदीव के दौरे पर हैं. वो 25 नवंबर 2026 को मालदीव में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की 8वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.

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इस अहम बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार एक मंच पर जुटे हैं. इस उच्चस्तरीय बैठक का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना है.

अधिकारियों के मुताबिक, चर्चा के दौरान मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, अंतरराष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम, आतंकवाद, ड्रग तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे अहम सुरक्षा मुद्दों पर करीबी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.

हिंद महासागर व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है. ऐसे में सदस्य देशों ने समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने के लिए सामूहिक कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित गश्त पर जोर दिया.

तीन देशों से शुरू हुआ मंच अब छह देशों का मजबूत समूह

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कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत साल 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा संवाद के रूप में हुई थी. बीते सालें में इस समूह का दायरा और सदस्यता दोनों बढ़े हैं. बाद में मॉरीशस, बांग्लादेश और सेशेल्स को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे ये क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक बेहद अहम मंच बन गया है.

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भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का अहम स्तंभ

इस कॉन्क्लेव को भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर के विजन का केंद्रीय स्तंभ माना जाता है.

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