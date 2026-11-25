कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लखनऊ दौरे से पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च निकालने की तैयारी की थी. यह मार्च कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लोकभवन के पास तक प्रस्तावित था. इसमें महात्मा गांधी की अस्थियों का कलश भी शामिल होना था.

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हालांकि, लखनऊ पुलिस ने मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है. पुलिस ने साफ किया है कि तय रैली स्थल पर कार्यक्रम करने की ही अनुमति दी गई है. मार्च के लिए कोई परमिशन जारी नहीं हुई है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी भी तरह का मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई है. यानी खड़गे की मौजूदगी में सभा तो होगी, लेकिन पार्टी कार्यालय से लोकभवन तक प्रस्तावित मार्च नहीं निकाला जा सकेगा.

26 नवंबर को निकालना था संविधान रक्षा मार्च

दरअसल, कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान रक्षा मार्च निकालने का कार्यक्रम बनाया था. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने का कार्यक्रम है. पहले पार्टी कार्यालय में खड़गे का संबोधन होना था. इसके बाद संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली जानी थी. फिर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधी जी के अस्थि कलश के साथ मार्च निकालने वाले थे.

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कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने मार्च की इजाजतत नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि खड़गे के लखनऊ आने और संविधान रक्षा मार्च को लेकर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. लेकिन प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगी.

अब पार्टी कार्यालय में होगा कार्यक्रम

मार्च की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम को पार्टी कार्यालय तक सीमित रखने का फैसला किया है. पार्टी के नेताओं के मुताबिक, वहां संविधान रक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसमें खड़गे शामिल होंगे और संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई जाएगी.

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वहीं, लखनऊ के अंबेडकर पार्क में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की ओर से आयोजित रैली को प्रशासन से अनुमति मिल गई है. ऐसे में लखनऊ में अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जारी हैं.

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