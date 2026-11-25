सुपरमॉडल केंडल जेनर एक बार फिर अपने बीच हॉलिडे लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस के केंद्र में आ गई हैं. हाल ही में अपनी बहन काइली जेनर के साथ बहामास में हेली बीबर का 30वां जन्मदिन मनाने पहुंची केंडल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उन्होंने एक ऐसा सारोंग पहना हुआ है जिस पर हिंदुओं का पवित्र चिह्न 'ॐ' बना नजर आ रहा है.

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बीचवियर के तौर पर इस तरह के कपड़े पहनने को लेकर कई भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स ने नाराजगी और आलोचना जताई है. लोगों ने सवाल उठाया है कि किसी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीक को सामान्य फैशन या बीच एक्सेसरी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है?

केंडल जेनर का बीच लुक

काइली जेनर ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर कीं, उनमें केंडल एक क्लासिक ब्लैक बिकिनी में दिख रही हैं. इस स्विमवियर में डीप नेकलाइन के साथ हॉल्टर-नेक टॉप और मैचिंग स्ट्रिंग बॉटम शामिल है. इसके ऊपर उन्होंने सरसों के पीले रंग का सारोंग लपेटा हुआ है, जिस पर 'ॐ' और 'त्रिशूल' के निशान बने हैं.

Kylie Jenner shared some pictures with Kendall Jenner, in which Kendall appeared to be wearing clothes featuring Hindu symbols like the Trishul (🔱) and Om (🕉️). Is Kendall genuinely interested in or following Hinduism, or is it simply a fashion choice? https://t.co/Ih399oMNfY — 𝗥𝘂𝗺𝗶 (@RumiTweetz) November 25, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इन तस्वीरों के सामने आने के बाद X (पहले ट्विटर) और रेडिट पर लोगों की तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कई यूज़र्स ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि बीचवियर जैसे कपड़ों पर इस पवित्र चिह्न को जगह दी गई है.

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भारतीय यूजर्स की नाराजगी

हिंदू धर्म में 'ॐ' को बेहद पवित्र ध्वनि, मंत्र और प्रतीक माना जाता है, जिसका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव प्रार्थना, ध्यान और योग से है. कई लोगों का मानना है कि बीच पर पहने जाने वाले सारोंग पर इसे देखना सांस्कृतिक सम्मान और अनादर के बीच की रेखा को लांघने जैसा है.

Wait, is Kendall Jenner really wearing a yellow cloth with Om and Hindu mantras on it as a beach wrap 🚨 Zoom in on the second pic that's literally an Om symbol printed all over it and she's just wearing it over her bikini on a yacht with Kylie... 1/2 https://t.co/eMYrWMkQzF — ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) November 24, 2026

X पर एक यूज़र ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि पवित्र 'ॐ' प्रतीक आध्यात्मिक साधना और श्रद्धा के लिए है, न कि केंडल जेनर की बीच एक्सेसरी बनने के लिए. उनके मुताबिक, धर्म कोई पल भर का फैशन ट्रेंड नहीं है और यह तरीका अपमानजनक व असंवेदनशील है.

कपड़ों के फर्क पर उठते सवाल

इस पूरी बहस के बीच एक कमेंट में कपड़ों को लेकर लोगों के नजरिए में होने वाले फर्क पर भी सवाल उठाया गया. उस यूज़र ने लिखा कि लोग टी-शर्ट या शर्ट पर 'ॐ' पहनने को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बिकिनी के साथ आने पर अलग ही सीमा खींच देते हैं. वहीं, एक अन्य यूज़र ने कहा कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से इसे पहनने का यह तरीका सही नहीं है.

जानकारी न होने की भी चर्चा

इस बातचीत के दौरान यह राय भी सामने आई कि हो सकता है केंडल को उस प्रतीक के धार्मिक महत्व की जानकारी ही न रही हो. जहां कुछ लोगों ने माना कि शायद वह इसके अर्थ को समझ नहीं पाईं, वहीं कई अन्य का कहना था कि सेलेब्रिटीज को अपने कपड़ों में दिखने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को लेकर ज्यादा जागरूक होना चाहिए.

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