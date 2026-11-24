वैभव सूर्यवंशी ने ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स में UAE के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा. वैभव ने 53 गेंदों पर 204 रन बनाए, जिसमें 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी चुनाव 2027 के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज भी दिल्ली में बैठक हुई. इन खबरों के अलावा, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी वेब सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ पर बैन लगाने की मांग की. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

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वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, जड़ा लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक, छक्कों की लगाई झड़ी



ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार को UAE के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली. दोहा में खेले गए मुकाबले में उन्होंने महज 52 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया. वैभव ने 53 गेंदों पर 204 रन बनाए, जिसमें 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उनका विकेट बासिल हमीद ने लिया.

26-27 को दिल्ली-NCR में होगा घना कोहरा, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड... मौसम विभाग की चेतावनी



उत्तर भारत में सर्दी के साथ अब घने कोहरे का असर भी बढ़ने वाला है. 26 और 27 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घना कोहरा छाने की संभावना है. पंजाब में 24 से 27 नवंबर और हिमाचल प्रदेश में 24 से 26 नवंबर तक कोहरे का अलर्ट है. वहीं, 24 से 30 नवंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

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सीट शेयरिंग पर सपा-कांग्रेस के बीच दूसरे दौर की बैठक खत्म, रामगोपाल बोले- किसी ने नहीं मांगी कोई सीट



दिल्ली में सपा और कांग्रेस के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सीट शेयरिंग पर मंगलवार को दूसरे दिन भी बातचीत हुई. बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के बीच चर्चा आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस की ओर से 2-3 दिनों में जवाब मिल जाएगा. फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत का दौर चल रहा है.



जहीर-सागरिका की शादी के 9 साल पूरे, बेटे संग काटा केक, ब्लू जैकेट में क्यूट लगा फतेहसिंह तो वाइट कुर्ते में छाए क्रिकेटर



जहीर खान और सागरिका घाटगे की शादी को 9 साल पूरे हो गए हैं. कपल ने 23 नवंबर को बेटे फतेहसिंह के साथ वेडिंग एनिवर्सरी मनाई. इस मौके पर दोनों ने बेटे को गोद में लेकर केक काटा. जहीर सफेद एथनिक कुर्ते और सागरिका पिंक आउटफिट में नजर आईं. कपल ने 23 नवंबर 2017 को शादी रचाई थी. इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे सद्गुरु, बेटी ने तिलक लगाकर किया स्वागत, लाल सूट में छाईं पत्नी अमृता: PHOTOS



सद्गुरु जग्गी वासुदेव महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे. यहां फडणवीस और उनके परिवार ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया. इस खास मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं. तस्वीरों में फडणवीस की बेटी सद्गुरु को तिलक लगाती दिखीं. वहीं अमृता फडणवीस लाल सूट में नजर आईं. मुख्यमंत्री नेहरू जैकेट में दिखे.

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ट्यूब टॉप में दुल्हन बनी बॉलीवुड के खुंखार विलेन रंजीत की बेटी, 39 की उम्र में BF संग घर पर की शादी, पीेछे खड़े दिखे पिता



बॉलीवुड अभिनेता रंजीत की बेटी दिव्यांका बेदी 39 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अपूर्व माथुर के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की है. शादी बेहद सादगी भरे अंदाज में परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हुई. दिव्यांका फिटनेस कोच और फैशन डिजाइनर हैं, जबकि अपूर्व भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं.

Panchayat Trailer X Reactions: फुलेरा में फिर लौटेगा देसी ड्रामा! ट्रेलर देख झूमे फैंस, विधायक जी के लिए उठी आवाज



'पंचायत' के पांचवें सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्राइम वीडियो इंडिया ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'क्रांति देवी की चाल और फुलेरा के नए हालात- सब कुछ बदलने वाला है.' नए सीजन में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और चंदन रॉय अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे. 'पंचायत 5' तीन दिसंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

Visa Rules Changed for Indians: मलेशिया ही नहीं, इन 4 देशों में भी बंद हो गई भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री, जान लें नियम



मलेशिया ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म करने का ऐलान किया है. 1 जनवरी 2027 से भारतीय नागरिकों को मलेशिया जाने के लिए पहले से वीजा लेना होगा. फिलहाल भारतीय बिना वीजा 30 दिनों तक वहां रह सकते हैं. 31 दिसंबर 2026 तक यह सुविधा जारी रहेगी. नए नियम के तहत 1 दिसंबर से MyVISA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

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MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित, 7.54 लाख उम्मीदवारों पर असर; कांग्रेस ने सरकार को घेरा



मध्य प्रदेश में 7,500 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती परीक्षा स्थगित होने के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और CPI (मार्क्सवादी) ने BJP सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. विपक्ष ने परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित करने की मांग की है. MPESB ने 19 से 22 नवंबर तक होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है.

नेटफ्लिक्स के पाकिस्तानी वेब शो पर बवाल, उठी बैन की मांग, AICWA ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी



पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. इसमें माहिरा खान, फवाद खान और हानिया आमिर जैसे कलाकार नजर आएंगे. हालांकि, भारत में इसकी रिलीज पर बैन का खतरा मंडरा रहा है. AICWA ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. सीरीज का प्रीमियर 4 दिसंबर को होना है.



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