बिहार में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के जश्न के बीच घुड़दौड़ का रोमांच भी चरम पर है. मैदान में एक से बढ़कर एक घोड़े अपनी रफ्तार और दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. इसी मुकाबले में प्रयागराज से पहुंचे दो घोड़े खास चर्चा में हैं. इनके नाम हैं 'करण' और 'अर्जुन'. दोनों सगे भाई हैं और अब इनकी नजर सीधे थार SUV पर है.

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घुड़सवार बाबू अपने दोनों घोड़ों को लेकर प्रयागराज से पहुंचे हैं. उनका कहना है कि करण और अर्जुन सिंधी नस्ल के घोड़े हैं. इस नस्ल को घुड़दौड़ के लिए बेहद शानदार माना जाता है. दोनों घोड़े अब तक करीब 15 से 16 रेस जीत चुके हैं. बिहार, बरमपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर अपनी रफ्तार का जलवा दिखा चुके हैं.

बेहद समझदार और ईमानदार हैं दोनों घोड़े

बाबू के मुताबिक करण और अर्जुन सिर्फ तेज दौड़ने में ही नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. ये बेहद समझदार और ईमानदार घोड़े हैं. न तो बेवजह बदमाशी करते हैं और न ही किसी को लात मारते हैं. इनकी खास देखभाल भी की जाती है. खाने में काजू, बादाम, दूध और चना दिया जाता है, ताकि मुकाबले के दौरान इनकी ताकत और रफ्तार बरकरार रहे.

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अब दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है थार जीतने की. मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि मैदान में कई दमदार घोड़े अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं. लेकिन बाबू का हौसला बुलंद है. उनका कहना है कि यहां लड़ाई बड़ी है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आए हैं. फिलहाल अनंत सिंह बेटी की शादी के लिए तैयारियां खुद कर रहे हैं और रेस का ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो गया है.

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