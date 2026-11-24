दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही. दोनों दलों के बीच बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई.

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बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में कांग्रेस की ओर से जवाब मिलने की उम्मीद है. रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी बातचीत का दौर चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी रहेगी.

रामगोपाल यादव ने कहा कि हम लोगों ने हर सीट पर डिस्कशन किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई. 403 सीटें बहुत होती हैं, इसलिए अभी पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया है. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगली दो-तीन मीटिंग में हम इसे पूरा कर लेंगे. जब हर एक सीट पर डिस्कशन होगा तो टाइम लगेगा.

सभी सीटों पर डिस्कशन किया गया

राम गोपाल यादव ने कहा कि वार्ता चलती रहेगी, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा. बैठक में चर्चा हो रही है और अभी भी डिस्कशन जारी है. उन्होंने कहा कि किसी ने खुद कोई सीट नहीं मांगी है, बल्कि सभी सीटों पर डिस्कशन किया गया है. उन्होंने कहा कि अगली बैठक बहुत जल्दी होगी. दो-तीन दिन में अगली बैठक होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसमें महीना भर नहीं लगेगा और बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा.

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कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया

कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी (AICC) प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 403 की 403 विधानसभा सीटों पर एक-एक सीट को लेकर दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. काफी बड़ी संख्या में सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जबकि जिन सीटों पर चर्चा बाकी है, उन पर अगली बैठक में बातचीत होगी. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ और सकारात्मक तरीके से चर्चा कर रहे हैं. हर सीट पर विस्तार से बातचीत हो रही है और दोनों दल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि सपा-कांग्रेस के बीच समझौता होगा और अच्छा समझौता होगा.

26 सीटों पर अलग से कोई चर्चा नहीं

26 सीटों को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 26 सीटों पर अलग से कोई चर्चा नहीं हुई है. 403 सीटों पर एक-एक सीट को लेकर अलग-अलग दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का फाइनल आउटकम अभी नहीं बताया जाएगा. जब दोनों पक्ष किसी एक बात पर सहमति बना लेंगे, तभी इसकी घोषणा की जाएगी.

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अभी बातचीत शुरू हुई है- इमरान मसूद

सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अभी बातचीत शुरू हुई है. हर एक सीट पर चर्चा होगी और सीट-दर-सीट बातचीत के बाद ही हर सीट को लेकर स्थिति तय की जाएगी. इमरान मसूद ने कहा कि हर चुनाव में नैरेटिव अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं और चुनाव का माहौल भी अलग होता है. उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस का गठबंधन मजबूत होगा और दोनों दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है.

बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा-मोना ने कहा कि बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अभी तक चर्चा का सिर्फ एक दौर पूरा हुआ है. आराधना मिश्रा ने कहा कि दूसरे दौर की बातचीत जल्द होगी और जरूरत पड़ने पर दोनों दल फिर से साथ बैठकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि गठबंधन की सकारात्मक घोषणा होने तक सीट शेयरिंग को लेकर यह प्रक्रिया जारी रहेगी.

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