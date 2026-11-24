मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक परिवार इन दिनों अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ एक खास पारिवारिक समारोह को लेकर चर्चा में है. परिवार की बेटी IAS अधिकारी पल्लवी मिश्रा ने 20 नवंबर को पंजाब कैडर के IAS अफसर डॉ. आदित्य शर्मा से शादी की. इस परिवार की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि बेटी IAS अधिकारी हैं, बेटा IPS अधिकारी है और पिता ने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए करीब 25 साल तक लगातार संघर्ष किया.



पल्लवी मिश्रा ने दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BA LLB (ऑनर्स) की पढ़ाई की है. उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण मिला है. उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 73 हासिल की थी.

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पल्लवी 2023 बैच की पंजाब कैडर की IAS अफसर हैं. वे फिलहाल अमृतसर में असिस्टेंट कमिश्नर (ADC) के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वे जम्मू-कश्मीर और गोवा में भी सेवाएं दे चुकी हैं.

IAS डॉ. आदित्य शर्मा से हुई शादी



पल्लवी मिश्रा ने IAS अफसर डॉ. आदित्य शर्मा से विवाह किया है. डॉ. शर्मा ने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की और ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल की. वे भी 2023 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी हैं. फिलहाल तरनतारन में ADC (जनरल) के पद पर कार्यरत हैं.

भाई IPS अधिकारी, फिलहाल देवास के SP



पल्लवी मिश्रा के भाई आदित्य मिश्रा मध्य प्रदेश कैडर के 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं. वे वर्तमान में देवास जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) हैं. आदित्य मिश्रा ने भोपाल के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT), भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

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IPS आदित्य मिश्रा अपने परिवार के साथ.

बच्चों के भविष्य के लिए 25 साल तक किया सफर



इस परिवार की उपलब्धियों के पीछे पिता अजय मिश्रा का लंबा संघर्ष भी जुड़ा है. वे सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. बताया जाता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसर देने के लिए अजय मिश्रा करीब 25 साल तक भोपाल और जबलपुर के बीच नर्मदा एक्सप्रेस से सफर करते रहे. उनकी पत्नी डॉ. रेनू मिश्रा कॉलेज की प्राचार्य रह चुकी हैं.

परिवार में शिक्षा और सार्वजनिक सेवा की परंपरा पुरानी रही है. पल्लवी के दादा महेश दत्त मिश्रा मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी रहे हैं.

एक परिवार, कई बड़ी उपलब्धियां



मिश्रा परिवार की कहानी में शिक्षा, मेहनत और सार्वजनिक सेवा के अलग-अलग पड़ाव दिखाई देते हैं. बेटी IAS अधिकारी बनीं, बेटा IPS अधिकारी बना और अब बेटी का विवाह भी एक IAS अधिकारी से हुआ है. यही वजह है कि भोपाल में हुई यह शादी परिवार की उपलब्धियों और वर्षों के संघर्ष के साथ चर्चा में है.

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