How To Give Old Dressing Table Modern Look: बेडरूम को खूबसूरत बनाने के लिए लोग अक्सर नए पर्दे, बेडशीट और फर्नीचर पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कमरे में फिर भी ऐसी कई चीजें रखी होती हैं जिनसे उसका पूरा लुक खराब हो जाता है. हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी कमरे में वो रौनक नहीं आ पाती है, जो आप चाहते हैं. इन पुरानी चीजों में ड्रेसिंग टेबल का नाम भी शामिल है. पुरानी ड्रेसिंग टेबल पर लोग अक्सर ध्यान देना भूल जाते हैं. समय के साथ इसका रंग फीका पड़ने लगता है, दराजों के हैंडल पुराने दिखने लगते हैं और शीशे का फ्रेम भी अपनी चमक खो देता है. ऐसे में कई लोग इसे बदलकर नई ड्रेसिंग टेबल खरीदने की सोचते हैं. लेकिन जरा ठहरिए! आपकी पुरानी ड्रेसिंग टेबल भी नए फर्नीचर जैसी खूबसूरत दिख सकती है.

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इसके लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने या बढ़ई को बुलाने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटे बदलाव करके आप इसे मॉडर्न, रॉयल और डिजाइनर लुक दे सकते हैं. खास बात यह है कि इन तरीकों से न सिर्फ पुराने फर्नीचर का दोबारा इस्तेमाल होगा, बल्कि बेडरूम की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं ड्रेसिंग टेबल को आप कैसे नया और मॉडर्न बना सकते हैं.



1. पुराने रंग को हटाकर करें नया पेंट: ड्रेसिंग टेबल का रंग पुराना पड़ गया है तो उसे बदलना सबसे अच्छा ऑप्शन है. आप अपनी पसंद और बेडरूम की थीम के हिसाब से सॉफ्ट पिंक, बेज, क्रीम या सेज ग्रीन जैसे रंग चुन सकते हैं. हल्के रंगों से टेबल काफी फ्रेश और खूबसूरत दिखाई देगी. पेंट करने से पहले उसके सरफेस को अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद फर्नीचर प्राइमर लगाकर नया पेंट करें. इससे पुरानी टेबल का लुक पूरी तरह बदल सकता है.



2. पुराने हैंडल की जगह लगाएं खूबसूरत नॉब: कई बार ड्रेसिंग टेबल के दराजों के पुराने हैंडल ही उसके लुक को खराब कर देते हैं. ऐसे में पूरी टेबल बदलने के बजाय सिर्फ हैंडल बदलकर देखिए. बाजार में पीतल, कांच, सिरेमिक और लकड़ी के कई डिजाइन वाले नॉब मिल जाते हैं. फूलों वाले हैंडल टेबल को विंटेज लुक देते हैं, जबकि गोल्डन नॉब से उसे मॉडर्न और क्लासी बनाया जा सकता है. यह छोटा सा बदलाव आपकी पुरानी टेबल को नया लुक देने के लिए काफी है.



3. एक नहीं, दो रंगों से करें टेबल की डेकोरेशन: अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा हटकर लुक देना चाहते हैं तो दो रंगों का इस्तेमाल करें. पूरी टेबल को एक ही रंग से पेंट करने के बजाय उसके दराजों और पैरों पर अलग रंग कर सकते हैं. सफेद के साथ हरा, क्रीम के साथ भूरा और ग्रे के साथ हल्का गुलाबी रंग काफी अच्छा लगता है. इससे टेबल देखने में ज्यादा अट्रेक्टिव और डिजाइनर लगेगी. बस रंगों कमरे के बाकी फर्नीचर से मिलता-जुलता ही रखें.



4. प्रिंटेड पेपर से बदलें दराजों का लुक: नॉर्मल सी दिखने वाली ड्रेसिंग टेबल को खूबसूरत बनाने के लिए उसके दराजों पर प्रिंटेड पेपर लगा सकते हैं. इसके लिए फूलों वाले वॉलपेपर या डिजाइनर डेकोरेटिव शीट का इस्तेमाल करें. दराजों के सामने वाले हिस्से पर अपनी पसंद का प्रिंट लगाएं. आप बेडरूम के पर्दों या बेडशीट से मिलता-जुलता डिजाइन भी चुन सकते हैं. इससे टेबल को एक अलग और क्रिएटिव लुक मिलेगा.



5. गोल्डन और सिल्वर टच से बनाएं रॉयल: अगर आपको घर में रॉयल और लग्जरी लुक पसंद है तो ड्रेसिंग टेबल पर गोल्डन या सिल्वर फिनिश आजमा सकते हैं. इसके लिए दराजों के हैंडल, शीशे के फ्रेम और टेबल के किनारों पर मेटैलिक रंग का इस्तेमाल करें. गोल्डन टच से पुरानी टेबल भी महंगे फर्नीचर जैसी दिख सकती है. हालांकि, पूरी टेबल को चमकदार बनाने के बजाय कुछ हिस्सों पर ही यह फिनिश दें, ताकि लुक खूबसूरत और बैलेंस्ड रहे.



6. चॉक पेंट से दें विंटेज लुक: अगर आपको पुराने जमाने के फर्नीचर का स्टाइल पसंद है तो ड्रेसिंग टेबल पर चॉक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. डस्टी ब्लू, क्रीम और सेज ग्रीन जैसे रंग इसे विंटेज लुक देते हैं. पेंट के बाद किनारों पर हल्की डिस्ट्रेस्ड फिनिशिंग भी की जा सकती है. इससे टेबल थोड़ी पुरानी लेकिन बेहद स्टाइलिश दिखाई देगी. यह तरीका लकड़ी की नक्काशीदार ड्रेसिंग टेबल पर बहुत अच्छा लगता है.



7. शीशे के फ्रेम को भी करें खूबसूरत: ड्रेसिंग टेबल का शीशा उसके लुक का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. अगर उसका फ्रेम पुराना और फीका दिखाई देने लगा है तो उसे भी नया रूप दे सकते हैं. आप फ्रेम पर सफेद, गोल्डन या अपनी पसंद का कोई दूसरा कलर कर सकते हैं. इसके अलावा लकड़ी की बॉर्डर या डेकोरेटिव डिजाइन से भी उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है. इससे पूरी ड्रेसिंग टेबल का लुक बदल जाएगा. ध्यान रखें कि मेकओवर के दौरान शीशा मजबूती से लगा रहे.



8. दराजों के अंदर लगाएं डिजाइनर लाइनिंग: ड्रेसिंग टेबल को नया लुक देने के लिए सिर्फ बाहर की डेकोरेशन ही जरूरी नहीं है. आप उसके दराजों के अंदर भी बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए प्रिंटेड लाइनिंग पेपर या कलर्ड शीट का इस्तेमाल करें. दराज खोलते ही अंदर खूबसूरत डिजाइन दिखाई देगा. इससे पुरानी दराजें भी साफ-सुथरी और आकर्षक लगेंगी. ऐसी शीट चुनें जिसे आसानी से साफ किया जा सके और जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सके.

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