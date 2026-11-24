Visa Rules Changed for Indians: अभी हाल ही में मलेशिया ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म करने का ऐलान किया है. 1 जनवरी 2027 से भारतीयों को मलेशिया घूमने के लिए पहले से वीजा लेना होगा. हालांकि, मलेशिया ऐसा पहला देश नहीं है, जिसने भारतीयों के लिए वीजा नियम बदले हैं. इससे पहले भी ईरान, बोलीविया, केप वर्डे और निकारागुआ जैसे देश भारतीयों के लिए वीजा-फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म कर चुके हैं. ऐसे में अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 देशों के बदले हुए वीजा नियमों के बारे में जरूर जान लें.

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मलेशिया (Malaysia) में 1 जनवरी 2027 से वीजा जरूरी

मलेशिया भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर्स से लेकर लैंगकावी के खूबसूरत बीच तक घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं. पहले भारतीय नागरिक बिना वीजा के यहां 30 दिनों तक रह सकते थे. लेकिन अब मलेशिया ने इस सुविधा को खत्म करने का ऐलान किया है.

मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से भारतीय नागरिकों को यहां जाने के लिए पहले से वीजा लेना होगा. हालांकि, 31 दिसंबर 2026 तक भारतीयों को पहले की तरह वीजा-फ्री एंट्री मिलती रहेगी. नए नियम के तहत वीजा के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2026 से ऑनलाइन MyVISA पोर्टल पर किए जा सकेंगे.

ईरान (Iran) में भारतीयों के लिए खत्म हुई वीजा-फ्री एंट्री

ईरान भी उन देशों में शामिल है, जिसने भारतीयों के लिए वीजा नियम बदले हैं. पहले भारतीय नॉर्मल पासपोर्ट धारक बिना वीजा के ईरान घूम सकते थे. यहां शिराज की रंगीन नासिर अल-मुल्क मस्जिद और तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार पर्यटकों के बीच काफी फेमस हैं.

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हालांकि, नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपनी वीजा-फ्री सुविधा निलंबित कर दी. अब भारतीयों को यहां घूमने के लिए पहले से वीजा लेना जरूरी है.

बोलीविया (Bolivia) में अब वीजा ऑन अराइवल नहीं

दक्षिण अमेरिका का खूबसूरत देश बोलीविया भी भारतीयों के लिए वीजा नियम बदल चुका है. पहले भारतीय यात्री यहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल ले सकते थे. लेकिन अब इस सुविधा की जगह ई-वीजा सिस्टम लागू किया गया है.

इसका मतलब है कि अब भारतीय यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन मंजूर होने का इंतजार करना होगा. बिना वीजा मंजूरी के यात्रा करना मुश्किल हो सकता है.

केप वर्डे (Cape Verde) में भी खत्म हुई वीजा ऑन अराइवल की सुविधा

अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास मौजूद केप वर्डे अपने खूबसूरत बीच और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. पहले भारतीय पर्यटक यहां पहुंचकर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठा सकते थे.

लेकिन 1 जनवरी 2026 से केप वर्डे ने भारत समेत 96 देशों के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म कर दी. पहले पर्यटक EASE प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जरूरी फीस जमा करके पहुंचने के बाद वीजा ले सकते थे. अब भारतीय यात्रियों को यात्रा से पहले वैध वीजा लेना होगा. बिना वीजा पहुंचने पर एंट्री से इनकार किया जा सकता है.

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निकारागुआ (Nicaragua) जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

मध्य अमेरिका का देश निकारागुआ भी भारतीय यात्रियों के लिए अपने इमिग्रेशन नियम बदल चुका है. पहले भारतीय पासपोर्ट धारक यहां पहुंचने के बाद वीजा ऑन अराइवल ले सकते थे.

लेकिन 16 फरवरी 2026 से लागू नए नियमों के तहत भारतीयों को Category C यानी Consulted Visa कैटेगरी में रखा गया है. अब यात्रियों को निकारागुआ के इमिग्रेशन अधिकारियों से पहले ही अनुमति लेनी होगी. बिना पूर्व मंजूरी के फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं मिल सकती.

विदेश जाने से पहले जरूर चेक करें वीजा नियम

इन देशों के बदले हुए वीजा नियम बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाते समय पुरानी जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं है. कई बार जिन देशों में पहले आसानी से एंट्री मिल जाती थी, वहां भी नियम बदल सकते हैं. इसलिए फ्लाइट टिकट और होटल बुक करने से पहले संबंधित देश की आधिकारिक इमिग्रेशन वेबसाइट पर वीजा नियम जरूर चेक करें.

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