स्टैंड-अप कॉमेडियन्स आजकल लाफ्टर के चक्कर में अपनी लिमिट भूल जाते हैं. उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके एक जोक से समाज पर क्या असर पड़ सकता है. हाल ही में एक स्टैंड-अप कॉमेडियन ने बिहारी महिलाओं के सिंदूर लगाने के तरीके पर ऐसा भद्दा कमेंट किया, जिससे सोशल मीडिया पर सभी उनके खिलाफ हो गए. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है.

और पढ़ें

छठ पूजा का किया अपमान

यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 'Morally Questionable' नाम से अपना एक स्टैंडअप वीडियो अपलोड किया था. इसके साथ उन्होंने लिखा था कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के मकसद से बनाया गया है और वो दिल्ली-NCR में अपने शो कर रहे हैं. हालांकि, वीडियो के एक हिस्से ने विवाद खड़ा कर दिया.

इसमें यश छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के नाक से मांग तक लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने इस परंपरा पर बेहद ही अश्लील मजाक किया. यश ने आगे महिलाओं के इस रिवाज को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लंबा सिंदूर लगाती हैं.

वीडियो में उनकी इस टिप्पणी पर ऑडियंस को हंसते और तालियां बजाते भी सुना जा सकता है. स्टैंड-अप कॉमेडियन यश महेश्वरी ने इस दौरान बिहार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हमलों का भी मजाक उड़ाया. अब उन्हें अपनी इन बातों के लिए जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है.

Advertisement

बुरे फंसे यश महेश्वरी

कॉमेडियन के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. कई यूजर्स ने बिहार पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री से मामले में संज्ञान लेने और यश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

एक यूजर ने लिखा- स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर यश माहेश्वरी ने बिहार की महिलाओं और छठ जैसे पवित्र त्योहार का अपमान किया है. ये त्योहार बिहार की आस्था, परंपरा और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है. बिहार के मुख्यमंत्री और पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.

एक अन्य यूजर ने लिखा- कॉमेडी और लोगों की भावनाएं आहत करने के बीच बहुत बारीक अंतर होता है. कॉमेडी व्यंग्यात्मक, तीखी और उकसाने वाली हो सकती है, लेकिन बिहार की महिलाओं और छठ की परंपराओं पर यश माहेश्वरी ने जो कहा, वो ना तो मजेदार था और ना ही समझदारी भरा. ये सिर्फ अपमानजनक था. वहीं, एक दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि यश माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आखिर कितनी शिकायतें करनी होंगी?

बीजेपी नेता ने उठाई FIR की मांग

यश के इस वीडियो पर बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ऋतु जायसवाल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कॉमेडियन के खिलाफ बिहार के हर जिले में FIR दर्ज करने की मांग की.

Advertisement

उन्होंने लिखा- हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए. ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके. छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं. छठ से जुड़ी आस्था और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! — Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026

विवाद के बीच इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं दिखा

इस पूरे विवाद के बीच यश माहेश्वरी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहा है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कॉमेडियन ने खुद अपना अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट किया है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई करते हुए इसे सस्पेंड किया है. फिलहाल, इस मामले पर कॉमेडियन की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----