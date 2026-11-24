पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच आज गठबंधन हो गया है. गठबंधन के बाद अब दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी तस्वीर सामने आने लगी है. बीजेपी सूत्रों के अनुसार, पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी 45 से 50 सीटों पर दावा कर रही है.

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सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का सीटों पर दावा 2024 लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन के आधार पर है. बीजेपी पिछले गठबंधन की तुलना में करीब दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पिछले गठबंधन में बीजेपी अकाली दल के साथ 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी. ऐसे में अब बीजेपी करीब 46 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि अकाली दल 65 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है.

बीजेपी सूत्रों का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में शहरी सीटों पर बीजेपी का कोर वोट उसके साथ आया था. लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 विधानसभा सीटों पर पहले स्थान पर रही थी, जबकि छह सीटों पर दूसरे और 16 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी. इस तरह राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों पर बीजेपी अकाली दल से आगे रही थी. वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में अकाली दल नौ विधानसभा सीटों पर पहले नंबर पर, पांच सीटों पर दूसरे और पांच सीटों पर तीसरे नंबर पर रहा था.

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8 दिसंबर को रैली

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के मोगा में 8 दिसंबर को NDA की संयुक्त रैली आयोजित की जाएगी. यह बड़ी रैली प्रकाश सिंह बादल की जयंती के मौके पर आयोजित की जा रही है. इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहेंगे.

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