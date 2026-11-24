बॉलीवुड में अपनी खलनायकी से बड़े-बड़े हीरो के छक्के छुड़ाने वाले रंजीत के घर इन दिनों खुशियों ने दस्तक दी है. उनकी लाडली बेटी दिव्यांका बेदी शादी के बंधन में बंध गई हैं. दिव्यांका ने 39 की उम्र में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अपूर्व माथुर के साथ सात फेरे नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड मैरिज के जरिए जिंदगी की नई शुरुआत की है.

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इस शादी की सबसे खास बात इसका सादगी भरा अंदाज रहा. न बॉलीवुड सितारों की भीड़, न कोई शाही तामझाम और न ही दिखावे वाली ग्रैंड वेडिंग. दिव्यांका और अपूर्व ने अपने इस खास दिन को परिवार और करीबी दोस्तों के बीच बेहद निजी अंदाज में सेलिब्रेट किया.

लेकिन शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन दिव्यांका के लुक की होने लगी. उनकी पसंद ने पारंपरिक ब्राइडल फैशन से हटकर एक नया अंदाज पेश किया.

पिता रंजीत का हाथ थामकर दुल्हन ने ली एंट्री

दिव्यांका की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. इसमें वह ढोल की थाप के बीच अपने पिता रंजीत का हाथ थामकर एंट्री करती नजर आ रही हैं. दूसरी तरफ उनके होने वाले पति अपूर्व माथुर उनका इंतजार करते दिखाई देते हैं. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी की रस्में पूरी करते हैं.

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इस शादी में पारंपरिक भव्य समारोह के बजाय रजिस्टर्ड मैरिज को चुना गया. हालांकि, शादी के खास पलों में सिंदूर की रस्म भी निभाई गई. दिव्यांका और अपूर्व लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे. अब दोनों ने अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया है.

दिव्यांका के ब्राइडल लुक ने लूटी महफिल

दिव्यांका बेदी का वेडिंग लुक इस शादी का सबसे बड़ा फैशन हाइलाइट बन गया. जहां आमतौर पर दुल्हनें भारी-भरकम लहंगे और पारंपरिक जूलरी में नजर आती हैं, वहीं दिव्यांका ने अपने लिए कुछ अलग चुना. उन्होंने खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी के साथ सुर्ख गुलाबी रंग का ट्यूब टॉप पहना.

मांग टीका, मिनिमल जूलरी और मेसी बन हेयरस्टाइल ने उनके लुक को मॉडर्न टच दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने न तो सिर पर दुपट्टा लिया और न ही पारंपरिक घूंघट रखा. उनका यह अंदाज ट्रेडिशन और मॉडर्न फैशन का दिलचस्प मेल नजर आया.

वहीं दूल्हे राजा अपूर्व माथुर रेड कलर की हैवी वर्क वाली शेरवानी में काफी शानदार दिखे. दूसरी तरफ बेटी की शादी में रंजीत भी अपने खास अंदाज में नजर आए. सिर पर उनका ट्रेडमार्क हेडगियर और लंबा चोंगा स्टाइल कुर्ता उनके लुक को अलग पहचान दे रहा था.

न बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा, न ग्रैंड वेडिंग

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बॉलीवुड में शादियां अक्सर बड़े सितारों, शानदार सजावट और भव्य पार्टियों के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन दिव्यांका और अपूर्व ने इस ट्रेंड से अलग रास्ता चुना. उनकी शादी में फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों की मौजूदगी देखने को नहीं मिली. इस खास मौके पर परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए.

हालांकि, शादी के बाद हुई आफ्टर पार्टी में खूब रौनक रही. सामने आए वीडियो में मेहमान डांस करते और जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं. खुद दिव्यांका भी इस दौरान बेहद खुश नजर आईं. कुल मिलाकर, इस शादी में दिखावे से ज्यादा अपनों के साथ बिताए खास पलों को अहमियत दी गई.

कौन हैं दिव्यांका बेदी और रंजीत के दामाद अपूर्व माथुर?

रंजीत की बेटी दिव्यांका ने अपने पिता की तरह फिल्मों की दुनिया में कदम नहीं रखा. वह फिटनेस कोच हैं और मुंबई में अपना जिम चलाती हैं. इसके साथ ही वह फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं. उनकी अपनी डिजाइन फर्म 'गिगि बी डिजाइन' है.

वहीं उनके पति अपूर्व माथुर भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. वह दिव्यांका के साथ मिलकर जिम चलाते हैं और लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं. अपूर्व को मीरा कपूर और मसाबा गुप्ता जैसी जानी-मानी हस्तियों को ट्रेनिंग देने के लिए भी जाना जाता है. दोनों की मुलाकात और साथ का एक बड़ा कनेक्शन फिटनेस की दुनिया से भी जुड़ा है.

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