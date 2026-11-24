Sadhguru At Devendra Fadnavis House: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर एक खास मेहमान पहुंचे, जिनकी मौजूदगी से 'वर्षा' बंगले का माहौल आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया. हम बात कर रहे हैं ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की. शुक्रवार को सद्गुरु मुख्यमंत्री के घर पहुंचे, जहां फडणवीस और उनके परिवार ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया. इस खास मुलाकात की तस्वीरें खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कहीं देवेंद्र फडणवीस की बेटी सद्गुरु को तिलक लगाती दिख रही हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते और उन्हें सम्मानित करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान अमृता फडणवीस का लाल सूट वाला लुक भी चर्चा में रहा.



देवेंद्र फडणवीस की बेटी ने तिलक लगाकर किया सद्गुरु का स्वागत

तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस की बेटी और उनकी पत्नी अमृता का ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिल रहा है. देवेंद्र और अमृता की बेटी के हाथ में पूजा की थाली लेकर सद्गुरु का स्वागत करती नजर आ रही हैं. उन्होंने सद्गुरु के माथे पर तिलक लगाया और उनका अभिवादन किया. वहीं सद्गुरु हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखे. इस दौरान देवेंद्र फडणवीस भी पास खड़े नजर आए.

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लाल एथनिक सूट में दिखीं अमृता, सादगी ने खींचा ध्यान

अमृता फडणवीस इस खास मौके पर सुर्ख लाल रंग के एथनिक सूट में नजर आईं. उन्होंने सुर्ख लाल रंग का कुर्ता सेट पहना था, जिसकी थ्री-क्वार्टर स्लीव्स और नेकलाइन पर सिल्वर-सफेद रंग की बारीक कढ़ाई की गई थी. कुर्ते पर छोटी-छोटी बूटियां भी बनी थीं, जो उनके सिंपल लुक को शाही टच दे रही थीं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग लाल दुपट्टा कैरी किया, जिसे एक कंधे पर पिन करके सामने की ओर सलीके से थाम रखा था.



अमृता ने अपने लंबे, सीधे और सिल्की बालों को साइड पार्टिंग के साथ खुला छोड़ा था. वहीं, हल्का काजल, गुलाबी ब्लश और न्यूड-पिंक लिपस्टिक उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला रही थी. माथे पर छोटी सी बिंदी और उंगलियों में हल्की अंगूठियां उनके लुक को पूरा कर रही थीं. उन्होंने गले में कोई भारी जूलरी नहीं पहनी, जिससे सूट की खूबसूरत कढ़ाई और भी उभरकर नजर आई. कुल मिलाकर, अमृता का यह सादगी भरा लाल एथनिक लुक बेहद एलिगेंट और आकर्षक लग रहा था.



नेहरू जैकेट में दिखा देवेंद्र फडणवीस का क्लासिक अंदाज

वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मुलाकात में सादगी भरे अंदाज में नजर आए. उन्होंने सफेद शर्ट और काली पैंट के साथ नेवी ब्लू रंग की धारीदार नेहरू जैकेट पहनी थी. उनका यह लुक ट्रेडिशनल और फॉर्मल स्टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया.

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सद्गुरु के स्वागत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता भेंट किया. इसके बाद उन्होंने सद्गुरु को गुलाबी-लाल रंग का खूबसूरत कढ़ाईदार शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया.



सफेद पगड़ी और शॉल में नजर आए सद्गुरु

इस खास मुलाकात में सद्गुरु भी अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए. उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने थे. सिर पर सफेद पगड़ी और कंधे पर सुनहरे काम वाला क्रीम रंग का शॉल डाला हुआ था. तस्वीरों में वह फडणवीस परिवार के साथ बातचीत करते और कैमरे के सामने पोज देते नजर आए.

सद्गुरु के स्वागत पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या लिखा?

देवेंद्र फडणवीस ने इन तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए सद्गुरु का आभार जताया. उन्होंने लिखा, 'मुंबई स्थित हमारे आवास 'वर्षा' में पद्म विभूषण सद्गुरु जी का स्वागत और मेजबानी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात रही. हमारे परिवार को आशीर्वाद देने और इतना प्यारा समय बिताने के लिए उनका हृदय से आभार!"

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