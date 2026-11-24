मध्य प्रदेश में 7500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. विपक्ष ने सरकार से परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है.

और पढ़ें

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने रविवार देर रात नोटिफिकेशन जारी कर 19 से 22 नवंबर के बीच प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करने की जानकारी दी थी. इस भर्ती के लिए करीब 7.54 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

उमंग सिंघार बोले- युवाओं के भविष्य के साथ मजाक

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने परीक्षा स्थगित होने पर भाजपा सरकार की आलोचना की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि महीनों से तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार समय पर परीक्षा कराने में विफल रही.

सिंघार ने कहा कि कुछ युवा दिन-रात पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और कई अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उनके मुताबिक, भाजपा सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है और वह केवल विज्ञापनों पर ध्यान दे रही है.

Advertisement

कांस्टेबल पद के लिए 42 PhD धारकों ने किया आवेदन

सिंघार ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए भर्ती के आंकड़ों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी, उसके लिए 42 PhD धारकों, 12 हजार इंजीनियरों, 51 हजार पोस्ट ग्रेजुएट और 3.25 लाख ग्रेजुएट उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

उन्होंने मोहन यादव सरकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करने और तत्काल परीक्षा की नई तारीख घोषित करने की मांग की.

CPI(M) ने भी सरकार से मांगा जवाब

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने भी परीक्षा स्थगित किए जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि 7,500 कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षा अचानक टलने से 7.54 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं.

जसविंदर सिंह के मुताबिक, उम्मीदवारों ने कोचिंग पर हजारों रुपये खर्च किए और महीनों तक तैयारी की थी. ऐसे में बिना किसी ठोस कारण के परीक्षा स्थगित करना युवाओं के साथ अन्याय है.

उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजित करने में सरकार की अक्षमता का खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है. CPI(M) ने भी सरकार से बिना देरी किए परीक्षा की नई तारीख घोषित करने की मांग की है.

Advertisement

नई तारीख घोषित करने की मांग

परीक्षा स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और कर्मचारी चयन मंडल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. कांग्रेस और CPI(M) का कहना है कि भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने लंबे समय से तैयारी की है. इसलिए परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए.

नोट: परीक्षा स्थगित करने के कारण और नई तारीख को लेकर कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----