उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक साथ आए सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का पेंच सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है. सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में दोनों दलों की समन्वय समिति की दो दौर की मैराथन बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक फाइनल फॉर्मूले पर मोहर नहीं लग पाई है.

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कांग्रेस और सपा के बीच सोमवार को पहले दौर की औपचारिक बैठक महज 15 से 20 मिनट में ही खत्म हो गई थी, जबकि मंगलवार को दूसरे दिन दोनों दलों के नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक गहन मंथन चला. इसके बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है और बात अधर में लटकी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग कब फाइनल होगी?

15 मिनट की बैठक से 3 घंटे की माथापच्ची तक

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है. सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर दोनों दलों के नेताओं की पहली बैठक हुई थी. यह बैठक बहुत ही कम समय की रही है और 15 से 20 मिनट में ही खत्म हो गई, जिसे लेकर तरह-तरह के कयास लगने लगे.

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पहले दिन दोनों पक्षों ने सिर्फ एक-दूसरे की दावेदारी और संभावित सीटों की सूची का आदान-प्रदान किया था. इसके बाद मंगलवार को सेकेंड राउंड की बैठक हुई, जो काफी देर तक चलती रही. इस दौरान दोनों दलों ने सीट-दर-सीट चर्चा शुरू की. करीब 3 घंटे तक चली इस लंबी बैठक में सपा की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और इकरा हसन मौजूद रहे. वहीं, कांग्रेस की तरफ से यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', सांसद इमरान मसूद और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपना पक्ष रखा.

आखिर कहां फंसा है गठबंधन का असली पेंच?

कांग्रेस और सपा के बीच दो राउंड की बैठक और लंबी माथापच्ची के बाद भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है. सूबे की 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में कांग्रेस ने शुरुआत में 181 सीटों की मांग रखी थी, जिसे घटाकर अब करीब 120-130 सीटों तक ले आई है. वहीं, दूसरी तरफ सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस को 26 सीट देने का ऑफर दिया है.

रायबरेली और अमेठी जिले की सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है. कांग्रेस इन दोनों जिलों की 10 में से अधिकांश सीटों पर अपना हक जता रही है, जबकि सपा अपने मौजूदा विधायकों वाली सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है. इसके अलावा सहारनपुर और पूर्वांचल की कई सीटों पर भी दोनों दलों के दावे आपस में टकरा रहे हैं. कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती गई 6 सीटों और बढ़े हुए वोट शेयर का हवाला देकर सम्मानजनक हिस्सेदारी मांग रही है. इसके चलते ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं रहा है.

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बाहर 'ऑल इज वेल', पर अंदर रस्साकशी

कांग्रेस और सपा की समन्वय बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि दो राउंड की बैठक हो चुकी है और दोनों दलों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में फिर से हम बैठेंगे. रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी बातचीत का दौर चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी रहेगी.

रामगोपाल यादव ने कहा कि हम लोगों ने हर सीट पर डिस्कशन किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई. 403 सीटें बहुत होती हैं, इसलिए अभी पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया है. अगली दो-तीन मीटिंग में हम इसे पूरा कर लेंगे. जब हर एक सीट पर डिस्कशन होगा तो टाइम लगेगा. उन्होंने कहा कि अगली बैठक बहुत जल्दी होगी. दो-तीन दिन में अगली बैठक होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसमें महीना भर नहीं लगेगा और बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा.

वहीं, कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि दोनों दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हैं और अगले कुछ दिनों में अंतिम सहमति बन जाएगी. सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर हुई बैठक को सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर सीट पर विस्तार से चर्चा हुई है. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 403 की 403 विधानसभा सीटों पर एक-एक सीट को लेकर दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. काफी बड़ी संख्या में सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जबकि जिन सीटों पर चर्चा बाकी है, उन पर अगली बैठक में बातचीत होगी.

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उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ और सकारात्मक तरीके से चर्चा कर रहे हैं. हर सीट पर विस्तार से बातचीत हो रही है और दोनों दल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि सपा-कांग्रेस के बीच समझौता होगा और अच्छा समझौता होगा.

हालांकि, सपा और कांग्रेस के बीच दो दौर की बैठकों के बाद भी नतीजा शून्य रहने से साफ है कि यूपी में 'दो लड़कों की जोड़ी' के लिए सीटों का यह गणित सुलझाना आसान नहीं होने वाला है. अब सबकी निगाहें अगले दौर की बातचीत पर टिकी हैं. ऐसे में देखना है कि सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर कब लगती है?

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