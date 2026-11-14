Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के रोमांचक फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया है. वहीं, पाकिस्तान इस महीने के आखिर में भारत में होने वाली SCO की एक रीजनल मीटिंग में अपने क्लाइमेट मिनिस्टर को भेजेगा. इन खबरों के अलावा, भारत से विदेश भेजे जाने वाले सामान में अक्टूबर के महीने में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

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IND vs PAK U19 Asia Cup Final: मनल चौहान और मोहित उल्वा ने पलटी बाजी, पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत, भारत बना अंडर-19 एश‍िया कप चैम्प‍ियन

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के रोमांचक फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है. इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 338 रनों का टारगेट दिया है, इसके जवाब में भारत ने अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल किया. भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो मोह‍ित उल्वा और मोह‍ित चौहान रहे.

सपा-कांग्रेस के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को होगी अहम बैठक, अखिलेश भी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई है. इस बैठक में सपा-कांग्रेस गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन होगा.

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नोएडा में छठ पूजा के दौरान पर इन 6 रूट पर रहेगा डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा के मौके पर 15 और 16 नवंबर को दो दिनों तक कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से कालिंदी बॉर्डर होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा.

'ऑपरेशन सिंदूर' की मार और 3 साल की अकड़ सब खत्म... SCO के मंच पर अब दिल्ली आ रहे पाकिस्तान के मंत्री

पाकिस्तान इस महीने के आखिर में भारत में होने वाली SCO की एक रीजनल मीटिंग में अपने क्लाइमेट मिनिस्टर को भेजेगा. पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर भारत आ रहा है. इस रीजनल ब्लॉक में अभी 10 मेंबर हैं.

फरवरी में नहीं होगी राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा, इस कारण टला पेपर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 के प्रोग्राम में बदलाव करने का ऐलान किया है. बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जनगणना की वजह से दोनों क्लास की परीक्षा का आयोजन फरवरी 2027 में नहीं किया जाएगा. हालांकि, बदलावों के बाद नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है.

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दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा छोड़ पहाड़ों की ओर भाग रहे सैलानी, मनाली और लाहौल-स्पीति में बढ़ी रौनक

दिल्ली-NCR में हवा की हालत खराब है. प्रदूषण से परेशान लोग अब कुछ दिन राहत की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है. फिलहाल मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद है.

विदेशी कारोबार में भारत का नया रिकॉर्ड! पहली बार 89.99 अरब डॉलर पहुंचा एक्सपोर्ट

भारत के विदेशी कारोबार के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहा है. देश से विदेश भेजे जाने वाले सामान यानी वस्तु निर्यात में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी के साथ यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 49.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया. खास बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर भारत का कुल निर्यात भी रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर रहा.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिली AIIMS से छुट्टी, बेहोशी के बाद हुए थे अस्पताल में भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. दरअसल, बुधवार को सुबह की सैर के दौरान वे अचानक बेहोश हो गए थे और कुछ मिनटों तक अचेत रहे थे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया.

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12 घंटे में चार भूकंप से दहला जम्मू-कश्मीर, डोडा में बार-बार भूकंप के झटके

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को भूकंप के झटकों ने लोगों को चौंका दिया है. महज 12 घंटों में जम्मू-कश्मीर में चार बार भूकंप आया है. भूकंप के केंद्र डोडा और किश्तवाड़ जिले में रहे. भूकंप के सबसे तेज झटके शनिवार सुबह 8:48 बजे महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 रही. वहीं, इसकी गहराई जमीन ने सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे थी.

AFG vs ZIM 2nd Test: अफगानिस्तान का नया 'मिस्ट्री स्पिनर', टेस्ट डेब्यू पर काटा गदर, झटके 7 विकेट

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के जरिए अफगानिस्तान के स्पिनर नसीर खान मारूफखिल ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्होंने जिम्बाब्वे की पहली पारी में नसीर ने 44 ओवरों की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 151 रन देकर 7 विकेट झटके.

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