AFG vs ZIM 2nd Test: अफगानिस्तान का नया 'मिस्ट्री स्पिनर', टेस्ट डेब्यू पर काटा गदर, झटके 7 विकेट

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इसी मैदान पर दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ पर छूटा था. अब सीरीज के लिहाज से ये मुकाबला निर्णायक है.

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इस मुकाबले के जरिए अफगानिस्तान के स्पिनर नसीर खान मारूफखिल ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. डेब्यू मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर नसीर ने गदर काट दिया. जिम्बाब्वे की पहली पारी में नसीर ने 44 ओवरों की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 151 रन देकर 7 विकेट झटके.

Adding two more wickets to his tally and making his debut even more special! 👏👏 Ft. Naseer Khan Maroof Khail! #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/MFfA0p6QUG — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 14, 2026

नसीर खान मारूफखिल टेस्ट डेब्यू पर इनिंग्स में सात विकेट चटकाने वाले दूसरे अफगानी गेंदबाज है. इससे पहले जियाउर रहमान शरीफी ही ऐसा कर पाए थे. तेज गेंदबाज जियाउर ने अक्टूबर 2025 में हरारे टेस्ट मैच के दौरान जिम्बाब्वे की पहली पारी में 97 रन देकर सात विकेट चटकाए थे.

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जिम्बाब्वे का स्कोर पहली पारी में एक समय 200/1 था. यहां से नसीर खान मारूफखिल की फिरकी का जादू चला. नतीजतन जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में 339 रनों पर सिमट गई. जिम्बाब्वे के लिए पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर ने लगातार दूसरे टेस्ट में शतक जड़ा. टेलर ने 14 चौके और एक छक्के की मदद से 217 गेंदों पर 119 रन बनाए.

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वहीं सलामी बल्लेबाज इनोसेंट काइया ने 96 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरे ओपनर बेन करन (44 रन) और ब्रैड इवांस (नाबाद 32 रन) ने भी बल्ले से उपयोगी योगदान दिया.

जिम्बाब्वे की प्लेइंग-11: इनोसेंट काइया, बेन करन, ब्रैंडन टेलर, ब्रायन बेनेट (कप्तान), वेस्ली मधेवेरे, एंटम नकवी, तफदजवा त्सिगा (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुज़राबानी, विंसेंट मसेकेसा.

अफ़गानिस्तान की प्लेइंग-11: सेदिकुल्लाह अटल, अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह जादरान, रहमत शाह (कप्तान), हशमतुल्लाह शाहिदी, अफसर जजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), नसीर खान मारूफखिल, मोहम्मद सलीम सफी, यामीन अहमदजई, जियाउर रहमान शरीफी.

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