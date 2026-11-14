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शरद कपूर के सपोर्ट में उतरा सिने वर्कर्स एसोसिएशन, फिल्ममेकर्स से कहा- उन्हें काम दें

AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामला गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं और मशहूर हस्तियों से अपील की है कि वे एक्टर शरद कपूर को काम देकर उनका समर्थन करें.

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शरद कपूर को मिलेगा काम? (Photo: Screengrab)
शरद कपूर को मिलेगा काम? (Photo: Screengrab)

'जोश' फिल्म के एक्टर शरद कपूर का हाल ही में सामने आया एक वीडियो देखकर लोग इमोशनल हो गए. इसके बाद, 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा से अपील की है कि वे शरद कपूर को वह काम दें, जिसके वे हकदार हैं.

'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष सुरेश श्यामला गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रमुख फिल्म निर्माताओं और मशहूर हस्तियों से शरद कपूर को काम देने और उनका समर्थन करने की गुजारिश की है.

AICWA की फिल्म इंडस्ट्री से अपील
इस इंडस्ट्री की अनिश्चितता पर बात करते हुए, उन्होंने वीडियो में कहा, 'वे अभी सिर्फ 50 साल के हैं. आज उन्हें हमारी जरूरत है. इस इंडस्ट्री का एक कड़वा सच यह है कि हो सकता है आज आपको कोई काम मिल जाए, लेकिन अगला काम 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मिले या शायद कभी न मिले. यही सबसे बड़ा कड़वा सच है. यहां न तो काम की कोई गारंटी है और न ही जीवन की सुरक्षा की. इसलिए, सभी को शरद कपूर का समर्थन करना चाहिए. आज उन्हें सच में हमारी जरूरत है, और आपने भी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी स्थितियां देखी होंगी.'

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सुरेश ने आगे कहा, 'आज कई एक्टर्स और वर्कर सामने आ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है. काम बहुत कम है और उनका भविष्य भी खतरे में है- आखिर उन्हें कब तक काम मिलेगा? किस उम्र तक काम मिलेगा? यह हमेशा एक बड़ा सवाल बना रहता है. इसलिए हमें शरद कपूर की मदद करनी चाहिए. आज हमारी इंडस्ट्री के हालात यही हैं, इसलिए हमें उनके साथ खड़ा होना होगा.'

काम और समर्थन के लिए अपील
हाल ही में सोशल मीडिया पर शरद कपूर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे अपनी खराब सेहत के कारण अपने प्यारे कुत्तों को देखभाल के लिए एक NGO को सौंपते हुए दिखाई दिए.

यह वीडियो वायरल होने के बाद, एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने शरद कपूर से मुलाकात की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें शरद कपूर ने CINTAA (सिंटा) से अपने लिए कोई अच्छा काम दिलाने की अपील की है. वीडियो में शरद ने कहा, 'मैं CINTAA से अपील करना चाहता हूं कि मुझे अच्छे काम की तलाश है. मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, और मुझे पता है कि आपने हमेशा अपने आस-पास के लोगों का साथ दिया है. मेरे लिए थोड़ा सा नैतिक समर्थन (moral support) भी काफी होगा. मैं एक बेहतरीन एक्टर हूं और आप यह जानते हैं. पैसे का कोई मसला नहीं है. बस बात इतनी है कि मैं फिर से काम शुरू करना चाहता हूं.'
 

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