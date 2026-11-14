IND vs PAK U19 Asia Cup Final Live: टीम इंडिया को दूसरे विकेट की तलाश, क्रीज पर जमे पाकिस्तानी बल्लेबाज

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में आज (14 नवंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर जारी है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमेरात के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में है. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी है. पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवर के बाद 127-1 है.

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भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री पाई थी. वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले सेमीफाइनल में 9 विकेट से पराजित किया था. भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज में भी टक्कर हुई थी. तब पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 3 विकेट से शिकस्त दी थी. अब भारतीय टीम उस हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरी है. देखा जाए तो भारतीय टीम 8 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है. वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो-दो बार खिताबी जीत हासिल की. एक मौके पर अफगानी टीम भी चैम्पियन बनी.

पाकिस्तानी टीम की शुरुआत शानदार रही. उस्मान खान और हयाम खान ने मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. काव्य पटेल ने हयाम (21 रन) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा.

ईशान सूद फाइनल से रहे बाहर

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव हुआ. तेज गेंदबाज ईशान सूद चोटिल होने के कारण इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन सके. उनकी जगह चिगुरुपति वेंकटा को मौका मिला. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई परिवर्तन नहीं किया.

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मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल और चिगुरुपति वेंकटा.

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मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग-11: उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह और निकाब शफीक.

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भारत का फुल स्क्वॉड: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान (उप-कप्तान), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्य पटेल, शाविन विनोद, ईशान सूद और चिगुरुपति वेंकटा.

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसान, मोहम्मद सय्याम, अहमद हुसैन, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, उस्मान खान, निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हसनैन अब्बास डार, जहांगीर बिलाल, हयाम खान और अब्दुल कादिर.

भारतीय टीम का शेड्यूल

शुक्रवार (06 नवंबर)- बनाम नेपाल, भारत की 10 विकेट से जीत

रविवार (08 नवंबर)- बनाम पाकिस्तान, भारत की 3 विकेट से हार

मंगलवार (10 नवंबर)- बनाम UAE, भारत की 70 रनों से जीत

सेमीफाइनल (12 नवंबर)- बनाम अफगानिस्तान, भारत 8 विकेट से जीता

फाइनल (14 नवंबर)- बनाम पाकिस्तान, अल अमेरात

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