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'ऑपरेशन सिंदूर' की मार और 3 साल की अकड़ सब खत्म... SCO के मंच पर अब दिल्ली आ रहे पाकिस्तान के मंत्री

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर भारत आ रहा है. पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक नई दिल्ली में होने वाले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग में हिस्सा लेंगे.

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पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर भारत आएंगे. (Photo: X/@RadioPakistan)
पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर भारत आएंगे. (Photo: X/@RadioPakistan)

पाकिस्तान इस महीने के आखिर में भारत में होने वाली एक रीजनल मीटिंग में अपने क्लाइमेट मिनिस्टर को भेजेगा. पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी.

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर भारत आ रहा है. क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक नई दिल्ली में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) सिविलाइजेशनल डायलॉग में हिस्सा लेंगे. एससीओ देशों की यह अहम मीटिंग 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होगी.

भारत ने 28 अक्टूबर को ऐलान किया था कि तय परंपरा के मुताबिक एससीओ के सभी मेंबर को न्योता भेजा गया है.

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इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के किसी मंत्री का भारत दौरा हुआ था, जब तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए गोवा आए थे.

बता दें, एससीओ यूरेशिया के बड़े हिस्से में फैले देशों का एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी यूनियन है, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं. ऑर्गनाइजेशन की वेबसाइट के मुताबिक, इस रीजनल ब्लॉक में अभी 10 मेंबर हैं.

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पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक के इस दौरे की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंटल कोऑर्डिनेशन डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली में होने वाले एससीसी सिविलाइजेशनल डायलॉग में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नॉमिनेट किया है. यह इवेंट 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा.

इस कार्यक्रम में एससीओ मेंबर देशों के प्रतिनिधि एक साथ जुटेंगे, सिविलाइजेशनल डायलॉग और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार शेयर करेंगे.

पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्स पर आगे लिखा कि पाकिस्तान सरकार आपसी सम्मान की भावना के साथ एससीओ फ्रेमवर्क के तहत सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

पाकिस्तान के मुसादिक मसूद मलिक अक्सर टॉक शोज में सरकार का आधिकारिक पक्ष रखते नजर आते हैं. भारत की मेजबानी में होने वाले इस इवेंट में उनकी मौजूदगी दिखाती है कि पाकिस्तान भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है.

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