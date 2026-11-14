शाम होते ही कीड़े-मच्छरों का आतंक? घर में लगा लें ये 5 पौधे, रहेंगे दूर; एक से बनती है मच्छर भगाने वाली कॉयल और मशीन

घर को साफ-सुथरा रखने के बावजूद कई बार मक्खियां, मच्छर, चींटियां और दूसरे छोटे-मोटे कीड़े परेशान करने लगते हैं. खासकर शाम के समय दरवाजों, खिड़कियों और बालकनी के आसपास इनका जमावड़ा बढ़ जाता है. ऐसे में कीड़े-मकौड़ो से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी तेज महक और अजीब सी बदबू कई लोगों को परेशान कर सकती है.

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ऐसे में क्यों न घर को कीड़ों से बचाने के लिए थोड़ा नेचुरल तरीका अपनाया जाए? दरअसल, कुछ पौधों की खुशबू कई तरह के कीड़ों को पसंद नहीं आती. इन्हें घर के आंगन, बालकनी, खिड़की या मुख्य दरवाजे के पास लगाने से कीड़ों की मौजूदगी कम करने में मदद मिल सकती है. अच्छी बात यह है कि ये पौधे आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में, जिन्हें घर में लगाकर कीड़ों से काफी हद तक राहत पा सकते हैं.



1. लैवेंडर का पौधा: लैवेंडर अपनी खुशबू और खूबसूरत बैंगनी फूलों के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी खुशबू कई तरह के कीड़ों को पसंद नहीं आती. इसकी महक मच्छरों, पतंगों, मक्खियों और पिस्सुओं को दूर रखने में मदद कर सकती है. आप इसे घर की बालकनी, खिड़की या मेन गेट के आसपास लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि इस पौधे को अच्छी धूप और पानी निकलने वाली मिट्टी की जरूरत होती है.



2. गेंदे का पौधा: गेंदे के फूल देखने में जितने सुंदर होते हैं, उनकी खुशबू उतनी ही खास होती है. इस पौधे की गंध कुछ नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को दूर रखने में मदद कर सकती है. खासतौर पर सफेद मक्खियों और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ छोटे कीड़ों से बचाव में यह मददगार हो सकता है. अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन या बालकनी है, तो वहां गेंदे के पौधे जरूर लगाएं. इसे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. अच्छी धूप मिलने पर इसमें खूब फूल खिलते हैं.



3. लेमनग्रास का पौधा: इस लिस्ट में लेमनग्रास का नाम भी शामिल है. अगर आपके घर में मच्छरों का ज्यादा आतंक रहता है, तो लेमनग्रास का पौधा लगा सकते हैं. इसकी पत्तियों से नींबू जैसी तेज खुशबू आती है, जो कई कीड़ों और मच्छरों को पसंद नहीं होती. इसी पौधे से मिलने वाले सिट्रोनेला जैसे खुशबूदार तेलों का इस्तेमाल कई मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है. आप इसे बालकनी, छत या घर के आंगन में लगा सकते हैं. लेमनग्रास को ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सके.



4. तुलसी का पौधा: भारतीय घरों में तुलसी का पौधा आसानी से मिल जाता है. आमतौर पर लोग इसे पूजा और हेल्थ के लिहाज से घर में लगाते हैं, लेकिन इसकी तेज खुशबू कुछ कीड़ों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है. तुलसी की पत्तियों में मौजूद नेचुरल ऑयल्स की महक मच्छरों और दूसरे छोटे कीड़ों को पसंद नहीं आती. आप तुलसी का पौधा घर के आंगन, बालकनी या खिड़की के पास रख सकते हैं. इसे रोजाना अच्छी धूप और जरूरत के हिसाब से पानी दें, ताकि पौधा हरा-भरा बना रहे.



5. पुदीने का पौधा: पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल चटनी, शरबत और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो खूब किया जाता है, लेकिन यह पौधा कीड़ों को दूर रखने में भी काम आ सकता है. इसकी तेज और ठंडी खुशबू चींटियों, मकड़ियों और मच्छरों जैसे कुछ कीड़ों को आसपास आने से रोकने में मदद कर सकती है. आप इसे छोटे गमले में लगाकर दरवाजे, खिड़की या बालकनी के पास रख सकते हैं. पुदीना तेजी से फैलने वाला पौधा है, इसलिए इसे अलग गमले में लगाना बेहतर रहता है. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में भी कर सकते हैं.

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