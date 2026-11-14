scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शाम होते ही कीड़े-मच्छरों का आतंक? घर में लगा लें ये 5 पौधे, रहेंगे दूर; एक से बनती है मच्छर भगाने वाली कॉयल और मशीन

घर में बार-बार मक्खी, मच्छर, चींटियां और दूसरे कीड़े परेशान करते हैं तो बालकनी या आंगन में ये 5 पौधे लगा सकते हैं. लैवेंडर, गेंदा, लेमनग्रास, तुलसी और पुदीना जैसे पौधों की खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. जानें इन्हें लगाने का सही तरीका.

Advertisement
X
ऐसे बहुत से पौधे होते हैं, जो कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मददगार होते हैं. (Photo: ITG)
ऐसे बहुत से पौधे होते हैं, जो कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मददगार होते हैं. (Photo: ITG)

घर को साफ-सुथरा रखने के बावजूद कई बार मक्खियां, मच्छर, चींटियां और दूसरे छोटे-मोटे कीड़े परेशान करने लगते हैं. खासकर शाम के समय दरवाजों, खिड़कियों और बालकनी के आसपास इनका जमावड़ा बढ़ जाता है. ऐसे में कीड़े-मकौड़ो से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी तेज महक और अजीब सी बदबू कई लोगों को परेशान कर सकती है.

ऐसे में क्यों न घर को कीड़ों से बचाने के लिए थोड़ा नेचुरल तरीका अपनाया जाए? दरअसल, कुछ पौधों की खुशबू कई तरह के कीड़ों को पसंद नहीं आती. इन्हें घर के आंगन, बालकनी, खिड़की या मुख्य दरवाजे के पास लगाने से कीड़ों की मौजूदगी कम करने में मदद मिल सकती है. अच्छी बात यह है कि ये पौधे आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में, जिन्हें घर में लगाकर कीड़ों से काफी हद तक राहत पा सकते हैं.

1. लैवेंडर का पौधा: लैवेंडर अपनी खुशबू और खूबसूरत बैंगनी फूलों के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी खुशबू कई तरह के कीड़ों को पसंद नहीं आती. इसकी महक मच्छरों, पतंगों, मक्खियों और पिस्सुओं को दूर रखने में मदद कर सकती है. आप इसे घर की बालकनी, खिड़की या मेन गेट के आसपास लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि इस पौधे को अच्छी धूप और पानी निकलने वाली मिट्टी की जरूरत होती है.

2. गेंदे का पौधा: गेंदे के फूल देखने में जितने सुंदर होते हैं, उनकी खुशबू उतनी ही खास होती है. इस पौधे की गंध कुछ नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को दूर रखने में मदद कर सकती है. खासतौर पर सफेद मक्खियों और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ छोटे कीड़ों से बचाव में यह मददगार हो सकता है. अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन या बालकनी है, तो वहां गेंदे के पौधे जरूर लगाएं. इसे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. अच्छी धूप मिलने पर इसमें खूब फूल खिलते हैं.

3. लेमनग्रास का पौधा: इस लिस्ट में लेमनग्रास का नाम भी शामिल है. अगर आपके घर में मच्छरों का ज्यादा आतंक रहता है, तो लेमनग्रास का पौधा लगा सकते हैं. इसकी पत्तियों से नींबू जैसी तेज खुशबू आती है, जो कई कीड़ों और मच्छरों को पसंद नहीं होती. इसी पौधे से मिलने वाले सिट्रोनेला जैसे खुशबूदार तेलों का इस्तेमाल कई मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है. आप इसे बालकनी, छत या घर के आंगन में लगा सकते हैं. लेमनग्रास को ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सके.

4. तुलसी का पौधा: भारतीय घरों में तुलसी का पौधा आसानी से मिल जाता है. आमतौर पर लोग इसे पूजा और हेल्थ के लिहाज से घर में लगाते हैं, लेकिन इसकी तेज खुशबू कुछ कीड़ों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है. तुलसी की पत्तियों में मौजूद नेचुरल ऑयल्स की महक मच्छरों और दूसरे छोटे कीड़ों को पसंद नहीं आती. आप तुलसी का पौधा घर के आंगन, बालकनी या खिड़की के पास रख सकते हैं. इसे रोजाना अच्छी धूप और जरूरत के हिसाब से पानी दें, ताकि पौधा हरा-भरा बना रहे.

5. पुदीने का पौधा: पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल चटनी, शरबत और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो खूब किया जाता है, लेकिन यह पौधा कीड़ों को दूर रखने में भी काम आ सकता है. इसकी तेज और ठंडी खुशबू चींटियों, मकड़ियों और मच्छरों जैसे कुछ कीड़ों को आसपास आने से रोकने में मदद कर सकती है. आप इसे छोटे गमले में लगाकर दरवाजे, खिड़की या बालकनी के पास रख सकते हैं. पुदीना तेजी से फैलने वाला पौधा है, इसलिए इसे अलग गमले में लगाना बेहतर रहता है. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में भी कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    प्रदूषण से जूझ रहे दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, कल हो सकती है बारिश |
    यूपी में वोटर लिस्ट पर घमासान, सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश |
    इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर खतरे का साया, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा |
    'ऑपरेशन सिंदूर' की मार और 3 साल की अकड़ सब खत्म... SCO के मंच पर अब दिल्ली आ रहे पाकिस्तान के मंत्री |
    Kadhi Masala Recipe: कढ़ी का स्वाद हो जाएगा दोगुना, घर पर बनाकर मिलाएं ये खास मसाला, मिनटों में होगा तैयार |
    माइक-कुर्सी फेंका, गाली दी... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हंगामा, VIDEO |
    शारदा सिन्हा के गीतों से गूंज रहे स्टेशन, यात्रियों के लिए पंडाल से लेकर स्पेशल ट्रेन तक रेलवे का बड़ा इंतजाम |
    मीठा खाने के बाद बढ़ गया है शुगर लेवल? घबराएं नहीं, डॉक्टर से जानें इसे कंट्रोल करने के तरीके |
    16 की उम्र में बनाई AI कंपनी, पिता को देता है 2 लाख सैलरी, कौन हैं केरल का ये Gen Z? |
    कहीं फैक्ट्रियां होंगी सील, कहीं सड़कें सुधरेंगी... दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने का एक्शन प्लान
    Advertisement