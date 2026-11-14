12 घंटे में चार भूकंप से दहला जम्मू-कश्मीर, डोडा में बार-बार भूकंप के झटके

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को भूकंप के झटकों ने लोगों को चौंका दिया है. महज 12 घंटों में जम्मू-कश्मीर में चार बार भूकंप आया है. भूकंप के केंद्र डोडा और किश्तवाड़ जिले में रहे. भूकंप के सबसे तेज झटके शनिवार सुबह 8:48 बजे महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 रही. वहीं, इसकी गहराई जमीन ने सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे थी.

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जम्मू-कश्मीर में भूकंप का पहला झटका शनिवार सुबह 2:38 बजे किश्तवाड़ में आया. इसकी तीव्रता 3.3 थी. इसके बाद सुबह 8:31 पर भूकंप का दूसरा झटका महसूस हुआ. यह भूकंप डोडा में आया था. इसकी तीव्रता 2.7 थी. लेकिन ठीक इसके 17 मिनट बाद डोडा में एक और भूकंप आया. इसकी तीव्रता 3.8 थी. फिर दोपहर 1:09 बजे डोडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता 2.9 थी. जम्मू-कश्मीर में 12 घंटे के अंदर आए इन चार भूकंपों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है.

ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके

ताजिकिस्तान में भी 12 घंटे में दो बार भूकंप आया है. पहला भूकंप शनिवार सुबह 2:42 बजे आया. इसकी तीव्रता 4.0 थी. वहीं, दूसरा भूकंप शनिवार दोपहर 13:36 बजे आया. इसकी तीव्रता 4.1 थी. हालांकि, राहत की बात है कि इन दोनों भूकंपों से फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

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क्यों आते हैं भूकंप

पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बंटी हुई हैं. ये प्लेटें लगातार चलती रहती हैं लेकिन इनकी गति बहुत धीमी रहती है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ खाती हैं, तो इनमें भारी दबाव और ऊर्जा पैदा होती है. जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो धरती हिलने लगती है.

बता दें, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है. 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को आमतौर पर काफी खतरनाक माना जाता है, 4.5 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है. वहीं, 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो भूकंप कहा जाता है, जिन्हें कई लोग महसूस भी नहीं कर पाते.

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