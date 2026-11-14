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दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा छोड़ पहाड़ों की ओर भाग रहे सैलानी, मनाली और लाहौल-स्पीति में बढ़ी रौनक

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पर्यटक अब राहत की तलाश में हिमाचल के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. मनाली और लाहौल-स्पीति में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है. हालिया बर्फबारी, छुट्टियों और फिर से बर्फ गिरने की उम्मीद ने भी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाया है.

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दूषण से राहत पाने के लिए पहाड़ों पहुंचे सैलानी. (Photo: ITG)
दूषण से राहत पाने के लिए पहाड़ों पहुंचे सैलानी. (Photo: ITG)

दिल्ली-NCR में हवा की हालत खराब है. प्रदूषण से परेशान लोग अब कुछ दिन राहत की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है. दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से लोग यहां पहुंच रहे हैं. किसी को बच्चों को प्रदूषण से दूर रखना है तो कोई बर्फ से ढकी चोटियां देखने आया है. ऊंचाई वाले इलाकों में हाल में हुई बर्फबारी, सुहाना मौसम और आने वाले दिनों में फिर बर्फ गिरने की उम्मीद ने भी सैलानियों को आकर्षित किया है.

इस बार मनाली आने वाले कई परिवारों के लिए घूमने के साथ प्रदूषण से कुछ दिन दूर रहना भी बड़ी वजह है. दिल्ली से आए अविनाश अपने परिवार के 8-10 सदस्यों के साथ यहां पहुंचे हैं. उनका कहना है कि प्रदूषण का असर छोटे बच्चों पर ज्यादा पड़ता है. ऐसे में परिवार ने कुछ दिन दिल्ली से बाहर बिताने का फैसला किया. अविनाश के मुताबिक, मनाली उनकी पत्नी की पसंदीदा जगह है. वह अक्टूबर से जनवरी के बीच कई बार यहां आ चुके हैं.

Tourists enjoying snow-covered hills
पहाड़ियों का लुत्फ उठाते पर्यटक. (Photo: ITG)

दिल्ली से करनाल तक प्रदूषण की चिंता

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हरियाणा के करनाल से आए विकेश भी परिवार के साथ मनाली पहुंचे हैं. उनका कहना है कि करनाल में दिल्ली के मुकाबले प्रदूषण कम है, लेकिन वहां भी AQI करीब 340 तक पहुंच गया है. दिवाली के दौरान परिवार ने घूमने का प्लान बनाया था. मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने मनाली आने का फैसला किया. विकेश बताते हैं कि मैदानी इलाकों की हवा के मुकाबले पहाड़ों का वातावरण काफी अलग है. मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी की उम्मीद जताई गई थी, हालांकि उस दिन बर्फ नहीं गिरी. इसके बावजूद परिवार यहां घूमने का पूरा आनंद ले रहा है. रात में तापमान माइनस तक पहुंच रहा है, लेकिन होटल के अंदर रहने से ठंड ज्यादा महसूस नहीं होती.

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गुजरात से पहली बार मनाली पहुंचे सात दोस्त

मनाली में गुजरात से आए सात दोस्तों का एक ग्रुप भी घूमने पहुंचा है. सभी पहली बार गुजरात से बाहर हिमाचल आए हैं. उनका कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ देखना उनका सपना था, जो यहां आकर पूरा हुआ. गुजरात में वे आमतौर पर माउंट आबू या जैसलमेर घूमने जाते हैं, लेकिन मनाली का नजारा उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव है.दोस्तों ने दिवाली के बाद गुजराती नववर्ष पर घूमने का प्लान बनाया था. सभी की इच्छा बर्फ से ढके पहाड़ देखने की थी. इसके बाद उन्होंने मनाली आने का फैसला किया. यहां के मौसम और नजारों ने उन्हें काफी उत्साहित किया है.

Tourists Escape Delhi Pollution
दिल्ली-एनसीआर की खराब हवा छोड़ भागे लोग. (Photo: ITG)

बर्फबारी की उम्मीद से पर्यटन कारोबारियों को आस

पर्यटन कारोबारी मुकेश के मुताबिक, दिवाली के बाद छुट्टियों के चलते मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. मैदानी इलाकों में प्रदूषण भी लोगों के पहाड़ों की ओर आने की एक वजह है. आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए भी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं. मुकेश ने बताया कि रोहतांग जाने के परमिट की वेबसाइट पर लगभग पूरी क्षमता तक बुकिंग हो चुकी है. इस बार कई पर्यटकों ने लाइव बर्फबारी का आनंद भी लिया है. उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हुई तो पर्यटन कारोबार को और फायदा मिलेगा.

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फिलहाल मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद है. अब उनकी नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी हैं.

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