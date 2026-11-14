नोएडा में छठ पूजा के दौरान पर इन 6 रूट पर रहेगा डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा के मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था बदलने जा रही है. 15 और 16 नवंबर को दो दिनों तक कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में घर से निकलने से पहले बदले हुए रूट की जानकारी जरूर कर लें.

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दरअसल, यमुना नदी के कालिंदी कुंज, हिंडन नदी पुल कुलेसरा, चोटपुर-बहलोलपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए में छठ पूजा के आयोजन होंगे. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है. जरूरत के मुताबिक भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों को भी दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा.

कुलेसरा और हिंडन नदी की ओर जाने वालों के लिए बदला रूट

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से कालिंदी बॉर्डर होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा. ये वाहन डीएनडी या चिल्ला बॉर्डर के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

🚨यातायात एडवाइजरी 🚨 यातायात हेल्पलाइन नं०–9971009001 https://t.co/iuoyNmtrzE — Noida Traffic Police (@Noidatraffic) November 14, 2026

वहीं, सेक्टर-37 से कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर होकर आगे जा सकेंगे. सूरजपुर से कुलेसरा और फेस-2 की ओर जाने वाले वाहनों को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोलचक्कर की तरफ भेजा जाएगा. ये वाहन बिसरख गोलचक्कर होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

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फेस-2 से हिंडन नदी की ओर जाने वाले वाहनों को ककराला की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन सोरखा और बिसरख होकर आगे जा सकेंगे.

किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले वाहनों को बिसरख की तरफ भेजा जाएगा. ये वाहन बिसरख और सोरखा होकर पर्थला पहुंच सकेंगे. वहीं, पर्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले वाहनों को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. इसके बाद वाहन सोरखा और बिसरख होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

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इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी छूट

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, डायवर्जन के दौरान एंबुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को सुरक्षित तरीके से निकलने दिया जाएगा. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 और 7065100100 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा नोएडा ट्रैफिक पुलिस के एक्स हैंडल @noidatraffic पर भी जानकारी ली जा सकती है.

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