विदेशी कारोबार में भारत का नया रिकॉर्ड! पहली बार 89.99 अरब डॉलर पहुंचा एक्सपोर्ट

भारत के विदेशी कारोबार के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहा है. देश से विदेश भेजे जाने वाले सामान यानी वस्तु निर्यात (Merchandise Exports) में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 49.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया. खास बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर भारत का कुल निर्यात भी रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर रहा. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग सामान की बढ़ती मांग ने निर्यात को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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वहीं, इस दौरान भारत का आयात (Imports) भी बढ़ा है. अक्टूबर में वस्तुओं का आयात 89.35 अरब डॉलर रहा. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले वस्तुओं का व्यापार घाटा कम हुआ है. आइए समझते हैं कि अक्टूबर में भारत के विदेशी कारोबार की तस्वीर कैसी रही और किन क्षेत्रों ने निर्यात को मजबूती दी.

45% बढ़ा वस्तु निर्यात, बना नया रिकॉर्ड

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु निर्यात सालाना आधार पर 45.06 फीसदी बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया. अक्टूबर 2025 में यह 34.11 अरब डॉलर था. यानी एक साल में भारत के सामानों की विदेशों में बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर में वस्तु निर्यात ने अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर हासिल किया है. साथ ही, पिछले पांच वर्षों में यह मासिक आधार पर सबसे ज्यादा 45.06 फीसदी की वृद्धि है.

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आयात बढ़ा, पर व्यापार घाटे में आई कमी

निर्यात के साथ भारत का आयात भी बढ़ा है. अक्टूबर 2026 में देश का वस्तु आयात 89.35 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह 76.69 अरब डॉलर था. हालांकि, व्यापार घाटे (Trade Deficit) में कमी आई है. अक्टूबर 2026 में वस्तुओं का व्यापार घाटा 39.88 अरब डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 42.58 अरब डॉलर था. दरअसल, जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से ज्यादा होता है, तो दोनों के बीच के अंतर को व्यापार घाटा कहते हैं. अक्टूबर में निर्यात में तेज बढ़ोतरी के कारण इस घाटे में कमी देखने को मिली.

सोने के आयात में बड़ी गिरावट

अक्टूबर के विदेशी व्यापार आंकड़ों में सोने का आयात भी खास चर्चा में रहा. इस महीने सोने का आयात घटकर 5.51 अरब डॉलर रह गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 14.72 अरब डॉलर था. यानी एक साल में सोने के आयात के मूल्य में काफी गिरावट आई है. यह बदलाव अक्टूबर के कुल आयात आंकड़ों को समझने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़ा

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर में भारत के निर्यात को कई क्षेत्रों से मजबूती मिली. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल, इंजीनियरिंग सामान. इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से भारत के कुल वस्तु निर्यात को बढ़ावा मिला. खास बात यह रही कि निर्यात में बढ़ोतरी किसी एक उद्योग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही.

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अप्रैल से अक्टूबर तक 21.96% बढ़ा वस्तु निर्यात

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों में भी भारत के वस्तु निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच वस्तु निर्यात 309.06 अरब डॉलर रहा. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि यानी अप्रैल-अक्टूबर 2025-26 में यह 253.40 अरब डॉलर था. इस तरह सालाना आधार पर वस्तु निर्यात में 21.96 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे संकेत मिलता है कि अक्टूबर की रिकॉर्ड बढ़त के साथ-साथ पूरे वित्त वर्ष में भी भारतीय निर्यात की रफ्तार मजबूत बनी हुई है.

सेवाओं के निर्यात में भी बढ़ोतरी

भारत के विदेशी कारोबार में सिर्फ सामानों की बिक्री ही नहीं, बल्कि सेवाओं का निर्यात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में सेवाओं का निर्यात 40.51 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 35.17 अरब डॉलर था. वहीं, सेवाओं का आयात भी बढ़कर 20.72 अरब डॉलर रहने का अनुमान है. अक्टूबर 2025 में यह 17.73 अरब डॉलर था. इस तरह वस्तुओं के साथ सेवाओं के कारोबार में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

कुल निर्यात पहली बार 89.99 अरब डॉलर पर पहुंचा

अक्टूबर में भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना रहा. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, अक्टूबर में कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा. यह अब तक किसी एक महीने में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है. उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में कुल निर्यात की मासिक वृद्धि दर 29.9 फीसदी रही, जो इस अवधि की तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि है. इसके साथ ही अक्टूबर में कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया. यह आंकड़ा वस्तुओं के व्यापार घाटे से अलग है, क्योंकि इसमें सेवाओं का कारोबार भी शामिल है.

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43 देशों में भारतीय निर्यात की बढ़ी मांग

निर्यात में बढ़ोतरी की एक और खास बात यह है कि इसका फायदा कई देशों के साथ कारोबार में देखने को मिला है. राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत के शीर्ष 50 निर्यात बाजारों में से 43 देशों में अक्टूबर 2026 के दौरान पिछले साल के मुकाबले निर्यात बढ़ा है. इसका मतलब है कि भारतीय सामानों की मांग सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र में नहीं बढ़ी, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों को बेहतर प्रतिक्रिया मिली है.

सात महीनों में 568.84 अरब डॉलर हुआ कुल निर्यात

अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 के बीच भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं मिलाकर) अनुमानित 568.84 अरब डॉलर रहा. इसमें पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16.66 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, इस दौरान कुल आयात 16 फीसदी बढ़कर 662.19 अरब डॉलर रहने का अनुमान है. इससे साफ है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीनों में भारत का विदेशी कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है.

अक्टूबर के आंकड़े भारतीय निर्यात के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं. वस्तु निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सेवाओं के कारोबार का विस्तार और कई देशों में भारतीय सामानों की बढ़ती मांग अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं. हालांकि, आने वाले महीनों में निर्यात की यही रफ्तार बनी रहती है या नहीं, यह वैश्विक मांग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति और प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

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