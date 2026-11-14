प्रदूषण से जूझ रहे दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, कल हो सकती है बारिश

दिल्ली-NCR में रविवार, 15 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली समेत NCR में रविवार को बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

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मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में मौजूद है. इसके असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली-NCR में रविवार को बहुत हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. रविवार को कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, दिल्ली के लिए रविवार को किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है. ऐसे में बारिश का असर सीमित रहने की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रविवार को यह 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, शनिवार को न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री और रविवार को 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

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मौसम विभाग ने सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहने की संभावना भी जताई है. कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है.

16 नवंबर से 3-5 डिग्री गिरेगा तापमान डॉ. नरेश कुमार के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद 16 नवंबर से दिल्ली-NCR समेत उत्तर-पश्चिम भारत के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि फिलहाल तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसके बाद पूरे क्षेत्र में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

इस बदलाव के बाद दिल्ली-NCR में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है. फिलहाल मौसम विभाग का फोकस पश्चिमी विक्षोभ के असर और इसके बाद होने वाली तापमान में गिरावट पर है.

क्या बारिश से प्रदूषण में मिलेगी राहत?

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या के बीच रविवार को बहुत हल्की बारिश की संभावना से कुछ राहत मिल सकती है. बारिश हवा में मौजूद कुछ प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने में मदद कर सकती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में कुछ समय के लिए सुधार हो सकता है.

हालांकि, दिल्ली-NCR में सिर्फ बहुत हल्की बारिश की संभावना है. इसलिए प्रदूषण में राहत कितनी और कितने समय तक मिलेगी, यह बारिश की मात्रा और हवा की स्थिति पर निर्भर करेगा. हल्की बारिश से प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

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