फरवरी में नहीं होगी राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा, इस कारण टला पेपर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 के प्रोग्राम में बदलाव करने का ऐलान किया है. बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जनगणना की वजह से दोनों क्लास की परीक्षा का आयोजन फरवरी 2027 में नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर की है. हालांकि, बदलावों के बाद नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है.

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पहले कब से शुरू होनी थी परीक्षा?

बता दें कि पहले राजस्थान बोर्ड ने ऐलान किया था कि परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी, 2027 से किया जाएगा. इस दौरान बोर्ड ने परीक्षा की टाइमिंग में भी बदलाव किया था. पहले पेपर सुबह 8.30 बजे से शुरू होने वाली थी, जिसे बदलकर सुबह 10.30 बजे कर दिया गया था. लेकिन अब जनगणना के कारण बोर्ड ने फैसला किया है कि परीक्षा फरवरी में नहीं होगी. नई तारीखों के ऐलान के बाद से छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का शेड्यूल देख सकते हैं.

क्या इस साल दो बार होगी बोर्ड की परीक्षा?

राजस्थान में 2026-2027 सेशन से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार करवाने की योजना बनाई थी, जिसके तहत पहली परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य था. लेकिन अगर पहली परीक्षा सही नहीं गई है, तो उसके नंबरों को सुधारने के लिए छात्र दूसरी परीक्षा के तीन विषयों में शामिल हो सकते हैं.

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राजस्थान बोर्ड :- फरवरी में नहीं होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जनगणना-2027 के चलते परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव. @Rajasthanboard #Rbse ll #Class10thExam ll #Class12thExam — Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer (@Rajasthanboard) November 14, 2026

कैसे डाउनलोड कर सकते हैं टाइम टेबल?

राजस्थान बोर्ड की ओर से टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्र इस तरह से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होम पेज पर जाकर अपडेट पर क्लिक करें.

क्लास 10वीं और 12वीं की टाइम टेबल से जुड़ी लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन में टाइम टेबल वाला PDF ओपन हो जाएगा.

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