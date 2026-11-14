scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फरवरी में नहीं होगी राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा, इस कारण टला पेपर

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और12वीं की परीक्षाओं को लेकर बदलाव का ऐलान किया है. यह बदलाव जनगणना की वजह से किया जा रहा है. तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है ये? 

Advertisement
X
फरवरी में नहीं होगी राजस्थान 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा.
फरवरी में नहीं होगी राजस्थान 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 के प्रोग्राम में बदलाव करने का ऐलान किया है. बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जनगणना की वजह से दोनों क्लास की परीक्षा का आयोजन फरवरी 2027 में नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर की है. हालांकि, बदलावों के बाद नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. 

पहले कब से शुरू होनी थी परीक्षा? 

बता दें कि पहले राजस्थान बोर्ड ने ऐलान किया था कि परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी, 2027 से किया जाएगा. इस दौरान बोर्ड ने परीक्षा की टाइमिंग में भी बदलाव किया था. पहले पेपर सुबह 8.30 बजे से शुरू होने वाली थी, जिसे बदलकर सुबह 10.30 बजे कर दिया गया था. लेकिन अब जनगणना के कारण बोर्ड ने फैसला किया है कि परीक्षा फरवरी में नहीं होगी. नई तारीखों के ऐलान के बाद से छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का शेड्यूल देख सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

सीएम भगवंत मान ने लॉन्च किया युवाओं के लिए पोर्टल.
पंजाब में युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ जीतने का मौका, लॉन्च हुआ पोर्टल
मौतों के मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
25 दिन पहले पति की मौत, अब महिला और होमगार्ड की कार में मिली लाश
Delhi High Court
एक ही मामले पर बार-बार PIL, दिल्ली HC ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
पुणे के ग्रेजुएट अर्नव घटागे ने पॉल ग्राहम की सलाह के बाद कैसे स्टार्टअप बनाया. (Photo: LinkedIn/Arnav Ghatage)
न IIM में एडमिशन, न मिली VC में नौकरी, ये 4 शब्द से खड़ी कर दी कंपनी 
एक महीने में कैसे कमा लिए 3 लाख रुपये से ज्यादा?
छोड़ी ब्रांड डील, फिर भी 1 महीने में कमाए 3.06 लाख रुपये! कैसे?

क्या इस साल दो बार होगी बोर्ड की परीक्षा? 

राजस्थान में 2026-2027 सेशन से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार करवाने की योजना बनाई थी, जिसके तहत पहली परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य था. लेकिन अगर पहली परीक्षा सही नहीं गई है, तो उसके नंबरों को सुधारने के लिए छात्र दूसरी परीक्षा के तीन विषयों में शामिल हो सकते हैं. 

Advertisement

कैसे डाउनलोड कर सकते हैं टाइम टेबल? 

राजस्थान बोर्ड की ओर से टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्र इस तरह से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं. 

पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 

होम पेज पर जाकर अपडेट पर क्लिक करें. 

क्लास 10वीं और 12वीं की टाइम टेबल से जुड़ी लिंक पर क्लिक करें. 

स्क्रीन में टाइम टेबल वाला PDF ओपन हो जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AFG vs ZIM 2nd Test: अफगानिस्तान का नया 'मिस्ट्री स्पिनर', टेस्ट डेब्यू पर काटा गदर, झटके 7 विकेट |
    52 परतों वाले खाजा से लेकर विदेशी आइसक्रीम तक, अनंत सिंह की बेटी की शादी में परोसे जाएंगे 150 से ज्यादा पकवान, आएंगे 4 लाख मेहमान |
    गन्ने का बकाया, बाढ़ का मुआवजा और नौकरी... इन मांगों के साथ आकाश आनंद ने बिजनौर से भरी हुंकार |
    सगाई के बाद समरीन कौर ने मंगेतर अर्शदीप पर लुटाया प्यार |
    दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा छोड़ पहाड़ों की ओर भाग रहे सैलानी, मनाली और लाहौल-स्पीति में बढ़ी रौनक |
    अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप की मेक्सिको को सख्त चेतावनी, देखें US Top-10 |
    ट्रैवलर ट्रक से टकराई, दो की मौत, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा |
    महिला-पुरुष नहीं... खुद को नॉन-बाइनेरी मानती हैं नेहा बोरा! ये क्या होता है? |
    विदेशी कारोबार में भारत का नया रिकॉर्ड! पहली बार 89.99 अरब डॉलर पहुंचा एक्सपोर्ट |
    न होटल में मिला खाना, न किसी ने की मदद... बेबस युवक खाने लगा मरे कुत्ते का मांस
    Advertisement